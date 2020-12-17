В образцах молока в регионе, где сотни людей были госпитализированы со странной болезнью нашли никель, сообщает Al Jazeera.

Индийский ученый Авра Мохан, подчеркнул, что никеля не должно быть в молоке. Сейчас исследователи пытаются выяснить, как он туда попал. Вероятный путь — из пестицидов.

«Они (пестициды — ред.) должны быть в траве, которой питается скот», — отметил Мохан.

Всего более 600 человек были госпитализированы в штате Андхра-Прадеш по причине «таинственной болезни».

Напомним, жители Элуру начали болеть неизвестной болезнью полторы недели назад. Общее число пострадавших достигло 613. Трое больных умерли.

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