Во Франции суд присяжных после трех месяцев слушаний в вынес решение по делу о терактах в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, в парижском пригороде Монруже, и в кошерном супермаркете в Париже в январе 2015 года. 14 обвиняемых получили наказание от четырех лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Террористов, братьев Саиду и Шерифу Куаши и Амеди Кулибали, устроивших атаки, ликвидировал спецназ.

Так, ключевого обвиняемого Али Риза Пола приговорили к 30 годам лишения свободы. Он был признан виновным в соучастии в террористических преступлениях, совершенных Кулибали. Следствием было установлено, что Риза Пола тесно общался с Кулибали, знал о преступных намерениях и помогал готовиться к нападению.

Риза Пола собирается подавать апелляцию. Его адвокат утверждает, что на мужчину попытались переложить всю вину из-за невозможности наказать исполнителей теракта.

Вдова террориста Кулибали Хаят Бумеддьен признана виновной в участии в преступном террористическом сообществе и финансировании терроризма. Женщину приговорили к 30 годам тюрьмы. Она осуждена заочно, поскольку, пишут СМИ, находится в Сирии.

Мохамед Белусин, который являлся наставником террориста Кулибали, получил пожизненный срок. Он уехал в Сирию. Предполагают, что Белусин погиб.

Незар Микаэль Пастор, Амар Рамдани и Вилли Прево приговорены к 18, 20 и 13 годам тюрьмы соответственно.

Еще шесть фигурантов дела также признаны виновными, однако суд посчитал, что в их действиях нет террористического мотива. Подозреваемые получили меньшие сроки.

Теракты произошли в январе 2015 года. От рук террористов погибли 17 человек.

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