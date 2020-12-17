Турция отправила очередную партию помощи в Азербайджан для борьбы с эпидемией.

Как сообщили в посольстве Турции в Азербайджане, медицинские принадлежности, отправленные в Азербайджан Религиозным фондом Турции, были переданы сотрудникам Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). В дальнейшем эти медицинские принадлежности будут переданы Министерству обороны.

В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал и и религиозный советник посольства Зеки Явуз Йылмаз.

Minval.az