Барак Обама назвал телесериалы, которые ему нравилось смотреть в 2020 году, сообщает Entertainment Weekly.

Бывший президент США рассказал, что много времени уделяет написанию мемуаров «A Promised Land» («Земля обетованная»), и телесериалы помогают ему расслабиться.

По мнению Обамы, лучшими телешоу 2020 года были: «Лучше звоните Солу» (сильные персонажи и исследование темной стороны американской мечты), «В лучшем мире» (мудрая и милая комбинация тупой комедии и философии), а также «Хранители» и «Пацаны», потому что в историях о суперменах они поднимают вопросы о расовой принадлежности, капитализме, корпоративной власти и СМИ.

Он также добавил, что с удовольствием смотрел баскетбольные матчи.

Minval.az