Дипломаты и работники посольств Зимбабве в различных странах находятся в чрезвычайно стесненных обстоятельствах из-за практически полного отсутствия средств для поддержания нормальной работы зарубежных представительств, сообщает телерадиовещательная корпорация Зимбабве со ссылкой на представителей комитета по иностранным делам национального парламента.

Сотрудники посольств испытывают многочисленные трудности, многие из них живут в полуразрушенных домах, автомобильный парк зарубежных миссий пришел в такое состояние, что дипломатам приходится пользоваться общественным транспортом, заявила председатель комитета Каинднес Парадза на парламентских слушаниях по бюджету на предстоящий год.

В представленном комитетом отчете указывается также на плохое состояние зданий посольств и миссий Зимбабве за рубежом. Называются также резиденции послов в Нью-Йорке, в ЮАР, Замбии и Мозамбике.

Более того, целые дипломатические представительства рискуют быть изгнанными из занимаемых ими зданий из-за просроченных арендных платежей. В ряде стран задолженность достигла годовых бюджетов посольств и консульств. Как сообщила Парадза, уже были случаи выселения сотрудников из помещений.

МИД Зимбабве запросил на предстоящий 2021 год на финансирование деятельности дипломатических представительств страны за рубежом 55,2 млрд зимбабвийских долларов ($672 600). Однако министерство финансов выделило лишь 9,4 млрд зимбабвийских долларов ($114 100). Во внешнеполитическом ведомстве Зимбабве опасаются, что сокращение финансирования приведет к массовому увольнению дипломатов и сотрудников зарубежных миссий.

Зимбабве имеет за рубежом 28 посольств и 11 консульств. Посольства африканской страны есть в том числе в РФ, КНР, Бразилии, Индии, США, Австралии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Швеции.

В столице Зимбабве Хараре сейчас работают 34 зарубежных посольства, включая российское, и 5 консульств. Еще 48 стран, чьи послы аккредитованы в Зимбабве, имеют представительства в столице соседней Южно-Африканской Республики Претории, а также в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Пять стран, включая Польшу и Чехию, недавно закрыли свои посольства в Зимбабве.

Minval.az