Второму медработнику на Аляске понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, сообщает New York Times со ссылкой на больницу.

Ранее издание писало, что во вторник у еще одного врача в этом штате началась сильная аллергия после прививки. По данным газеты, реакция была схожа с той, которая проявилась, предположительно, у двух медиков после вакцинации в Великобритании на прошлой неделе.

Новый случай зафиксировали в той же клинике. Через десять минут после инъекции у медработника появились припухлости под глазами, головокружение и першение в горле.

Его доставили в отделение экстренной помощи и дали несколько лекарств. По данным больницы, это была не аллергия, но другие подробности не приводятся. Через час врача выписали.

В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием препарата, который разработали американская Pfizer и немецкая BioNTech. В первую очередь его получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых.

Minval.az