Компания Netflix снимет документальный сериал по книге Папы Римского Франциска «Делясь мудростью лет». Сам понтифик также примет участие в проекте, сообщает Variety со ссылкой на падре Антонио Спадаро, работавшего над изданием.

Автор проекта — итальянская телепродюсер и сценарист Симона Эрколани — вдохновилась трудом понтифика, вышедшим в 2018 году в США, а затем в Италии.

Отмечается, что Франциск, которому сегодня исполняется 84 года, даст эксклюзивное интервью создателям картины — молодым режиссерам из разных стран. Понтифик будет в фильме среди женщин и мужчин в возрасте старше 70 лет, которые делятся своим жизненным опытом с молодыми людьми.

«Вопросы режиссеров будут касаться универсальных для всех людей тем — любви, борьбы, работы и мечтаний», — указано в сообщении.

Картина из четырех серий должна выйти на платформе Netflix в 2021 году во всех странах.

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