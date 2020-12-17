Искусственный интеллект смог заменить второго пилота во время испытательного полета высотного самолета-разведчика U-2 Dragon Lady. Как отмечается в опубликованном в среду заявлении ВВС США, искусственный интеллект впервые использовался в этой роли на борту американского военного самолета.

Сам полет, который в ВВС назвали «важной вехой» и «огромным скачком в области национальной обороны в цифровую эпоху», был проведен во вторник. «15 декабря ВВС [США] впервые использовали искусственный интеллект в качестве члена летного экипажа на борту военного самолета», — отмечается в заявлении пресс-службы ВВС.

Алгоритм искусственного интеллекта, известный как ARTUµ, был разработан учеными ВВС США. В заявлении отмечается, что система искусственного интеллекта была «обучена выполнять определенные задачи в полете, которые в противном случае выполнял бы второй пилот».

Так, во время испытательного полета алгоритм ARTUµ «отвечал за использование средств обнаружения и тактическую навигационную систему». Самолет «выполнял разведывательную миссию во время имитации ракетного удара», «основной обязанностью ARTUµ было обнаружение вражеских пусковых установок», пояснили в документе.

Minval.az