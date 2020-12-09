Азербайджанская внешняя политика выходит из «военного измерения». И с европейского направления вновь приходят «новости с продолжением». Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в Баку делегацию во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии Этторе Розато, анонсировал будущий масштабный прорыв в отношениях Азербайджана и Италии. Как отметил глава государства, «настоящая дружба проявляется именно в трудные моменты. И нам эта война одновременно показала, кто, какие страны являются настоящими друзьями Азербайджана. Мы – народ, который ценит дружбу. Ваш визит в Азербайджан еще раз свидетельствует о том, что Италия действительно настоящий друг Азербайджана». Делегаты в ходе своей поездки в Азербайджан посетили освобожденные от армянской оккупации районы Азербайджана, побывали в Гяндже, где Армения обстреливала ракетами СКАД жилые кварталы. Однако в ходе встречи Президент Азербайджана говорил не только о войне и победе. Глава государства отметил, что Италия — первый торговый партнер Азербайджана, что в прошлом году торговый оборот достиг 6 миллиардов долларов, и после того, как уже в ближайшем будущем заработает ТАР, итальяно-азербайджанские связи еще больше упрочатся, что в предстоящие годы особое внимание будет уделено ненефтяному сектору. Наконец, президент Азербайджана пригласил итальянские компании к участию в восстановлении освобожденных от оккупации азербайджанских районов. Соответствующие предложения уже направлены итальянской стороне, и в ближайшее время уже начнутся контакты посредством видеоконференций. А это, отмечают эксперты, весьма масштабные проекты и инвестиции.

Новости о пребывании в Баку делегации итальянских законодателей соседствовали в «топ-подборках» с другим сообщением на ту же «европейскую тему» с явным трубопроводным «подтекстом». Европейская комиссия приветствует начало эксплуатации Трансадриатического газопровода (TAP), последнего участка Южного газового коридора, благодаря которому газ, транспортируемый с азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», достиг Италии — об этом сообщает Euroactiv. Как отметил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи, руководство ЕС «приветствует начало эксплуатации ТАР, который соединяет Грецию с Италией через Албанию, доставляя каспийский газ потребителям в ЕС», и «данный проект расширит выбор источников поставок и конкуренцию, повысит энергетическую безопасность и диверсифицирует поставки газа, особенно в Италии, Греции и Болгарии, а также в регионе Юго-Восточной Европы. TAP — это проект, представляющий общий интерес для ЕС, и важная часть Южного газового коридора».

Еврокомиссии есть чему радоваться: новый крупнейший инфраструктурный проект, ставшей реальностью благодаря политической воле и решимости Азербайджана, действительно укрепляет энергетическую безопасность Европы, диверсифицирует географию поставок и снижает уязвимость перед «трубопроводным шантажом». А еще, кроме всего прочего, еще и создает солидный экономический базис для отношений Евросоюза с Азербайджаном и, возможно, не только Азербайджаном — новый трубопровод создает «географическое окно возможностей» и для экспортеров газа из Центральной Азии. Напомним: трубопровод TAP, ключевой компонент Южного газового коридора протяженностью 3 500 км, был введен в эксплуатацию 15 ноября, в те дни, когда еще в прямом смысле слова над Карабахом не рассеялся дым недавней войны. А это означает, что к моменту старта проекта Азербайджан еще и блестяще — иначе не скажешь —решил вопрос с его «военно-политической безопасностью», нейтрализовав регулярные угрозы Еревана ударить по азербайджанской нефтегазовой инфраструктуре и трубопроводам. Причем речь шла не только о словесных угрозах. Во время обстрела Евлахского района армянские ракеты разрывались в угрожающей близости от трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. А во время боев в июле нынешнего года на Товузском направлении, спровоцированных, как теперь признают и в Ереване, армянской стороной, по поводу «трубопроводного подтекста» не высказался только ленивый. Намеренно оставим в стороне гадания, действовала ли Армения тогда по собственной инициативе или же она получила соответствующую «отмашку», и если да, то от кого именно. Просто вспомним прозвучавшие в первые же дни Отечественной войны заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга: «Этот конфликт несет риск всем направлениям, в том числе энергетике. Это очень опасная ситуация для всего региона, и для членов альянса в том числе».

Теперь уже понятно: Азербайджан решил и эту задачу. Трубопроводы, благодаря политической воле, решимости и военной мощи нашей страны уже не под угрозой, так что в Брюсселе могут, конечно, вздохнуть спокойно. Наконец, Азербайджан — это еще и традиционные «ворота» в Центральную Азию. Все это предоставляет Европе новые возможности, но и требует от европейских институтов понятной активности и адекватных действий. И прежде всего — учета интересов Азербайджана и Турции уже на новом уровне.

И судя по многим косвенным признакам, в Брюсселе это понимают.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az