Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции накануне поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах в качестве государства. За резолюцию проголосовали 188 депутатов, трое высказались против, 16 воздержались. Ранее, 25 ноября, ту же резолюцию приняла верхняя палата французского парламента – Сенат.

На этом фоне выступивший на заседании нижней палаты глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан высказался против признания Францией Нагорного Карабаха.

«Я не разделяю цель, которая заявлена в проекте резолюции, <…> то есть призыв к признанию Нагорного Карабаха. Потому что наши армянские друзья не просят нас признать независимость Нагорного Карабаха. И они сами никогда в истории его не признавали, каковы бы ни были границы», — заявил Ле Дриан.

Министр подчеркнул, что просьбы, которые звучат со стороны Армении, касаются безопасности и стабильности в Карабахе и безопасного возвращения перемещенных лиц из-за военных действий, но не признания.

Франция после подписания 9 ноября Азербайджаном и Арменией мирного соглашения по нагорно-карабахскому урегулированию при посредничестве России начала активно лоббировать вопрос определения статуса Нагорного Карабаха. Параллельно данный же вопрос, несмотря на свой политический, военный разгром в Карабахской войне, продвигает Ереван.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос статуса Нагорного Карабаха, заявил, что Москва не меняла своей позиции по данному вопросу. «Это всё указано в резолюции Совета безопасности, Россия ничего не меняла, ни одна сторона не меняла, и президент [России Владимир] Путин говорил, что сам по себе Карабах не признавался, он не был признан даже самой Арменией», — сказал Песков.

Ранее президент России указывал на то, что определение статуса Карабаха станет возможным, когда будет достигнуто мирное сосуществование между азербайджанцами и армянами.

Накануне же глава МИД Армении Ара Айвазян заявил, что президент Азербайджана, как интерпретирует Ереван, «не понимает сути трехстороннего Заявления» и реальное мирное соглашение будет только после того, как армяне Карабаха смогут самоопределиться.

Процессы вокруг «статуса Нагорного Карабаха» «Москва-Баку» прокомментировал политолог Евгений Михайлов:

-Решение Национального собрания Франции — это не более, чем политические игры, пролоббированные армянской диаспорой. Почему Франция так себя ведет. Во-первых, потому что у Франции с Турцией возник конфликт. Во-вторых, во Франции действует мощное армянское лобби. Но на самом деле, все эти действия Франции ничего не стоят. Решения парламента носят рекомендательный характер. МИД Франции неоднократно на разных уровнях и после заявления Сената Франции, и сейчас, после заявления французского Нацсобрания, сообщал, что данная резолюция не имеет никакой силы.

Франция ведет двойную игру. Париж говорит то в пользу Армении, то в пользу Азербайджана. При этом сейчас звучат заявления, что Армения сама не признала Нагорный Карабах, тогда о каком признании его со стороны Парижа может идти речь. И почему, в конце концов, Карабах должны признавать третьи страны, которые даже на карте не могут его найти. Эти третьи страны, являясь сопредседателями Минской группы ОБСЕ, никогда ничего толком не предлагали для разрешения конфликта, только Россия фактически способствовала разрешению конфликта. И сейчас говорить, что есть регион, где присутствует нагорно-карабахская конфронтация, абсолютно неуместно.

Большая часть Карабаха сейчас возвращена Азербайджану. И Францию, если она хочет способствовать миру, должны волновать только моменты окончательного урегулирования данной проблематики. И я не вижу дальнейших перспектив раскачивания Арменией подобных вопросов о поднятии некоего статуса. Карабаха как сепаратистского образования по сути не осталось. Он в подавляющем большинстве возвращен Азербайджану. В этой ситуации говорить о каких-то преференциях для маленького, никем не признанного кусочка земли можно только c точки зрения его статуса в качестве автономии в составе Азербайджана. В любом случае, в вопросе статуса Карабаха Азербайджан будет играть главную роль, при этом советуясь с третьими игроками – Россией и Турцией.

Российская Федерация сейчас полностью отходит от использования сочетания «нагорно-карабахский конфликт», поскольку конфликт фактически исчерпан. Обращать внимание на рассуждения о статусе сильно не стоит. Да, политическое руководство Армении на фоне своего поражения будет цепляться за любую возможность показать, что у него еще есть выход из ситуации, бросать в глаза «пыль реваншизма». Но по факту, что оно может сделать?

Москва на высшем и высоком уровнях обращала внимание на то, что определение статуса Нагорного Карабаха станет возможно, когда будет достигнуто мирное сосуществование между азербайджанцами и армянами. Это было четко сказано и не один раз.

На сегодняшний день никакого вопроса статуса Нагорного Карабаха не существует. Никакое обсуждение статуса Карабаха сейчас не уместно.

Мне кажется, что сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне подписанного Заявления может лишиться своей власти. После него к власти в Армении может прийти более адекватный человек, который начнет конструктивный диалог с Азербайджаном. И тогда станет возможным обсуждение статуса Нагорного Карабаха в качестве культурной автономии в составе Азербайджанской Республики. В любом случае, чего бы Армения ни говорила, чего бы ни пыталась провернуть, как бы ни пыталась изменить ситуацию на фоне полного своего разгрома, никто не допустит появления второго армянского государства. Сейчас же все эти заявления и действия вокруг статуса не более, чем провокационные игры. И Российская Федерация прекрасно это понимает и не ведется на провокации.

Алиев показал, кто обладает реальной политической и военной силой в регионе. Как показала и Россия. Накануне на спецсессии Генассамблеи ООН президент Азербайджана констатировал, что кроме как силовым путем, решить нагорно-карабахский конфликт было уже нельзя. 4 резолюции Совбеза ООН Армения на протяжении почти 30 лет конфликта так и не удосужилась исполнить. И единственным выходом было военное противостояние, которое закончилось полной капитуляцией Армении и показательной внушительной победой Азербайджана. И что крайне важно, Россия стояла на стороне международного права, резолюций Совбеза ООН, то есть по факту — на азербайджанской стороне, именно поэтому Москва не вмешалась в войну, так как эта территория де-юре всегда считалась территорией Азербайджана, а Армения в этой ситуации страной-агрессором.

Да, мы сейчас слышим со стороны официального Еревана, причем с разных сторон, довольно агрессивные заявления. Так заявления президента Армении Армена Саркисяна служат прежде всего игрой в адрес националистических сил республики, которые пытаются еще раздуть огонь реваншизма, говорить об армянской исключительности и том, что армянский народ – это народ, который сможет вернуть потерянное. Как можно вернуть потерянное, которое вы же сами оккупировали?!

Армении сейчас прежде всего нужно думать о подъеме своей экономики, о своих людях, оставшихся ни у дел, ни с чем и идти по пути предложенного Россией мира с Азербайджаном во благо светлого, развитого, процветающего будущего своего народа. Армения сейчас на грани развала и хаоса и все эти заявления со стороны официальных лиц Еревана – не более чем популизм, желание разжечь внутригражданскую междоусобицу, которая сейчас не устроит ни одну из сторон, принявших участие в соглашении. Так что все это игры, которые нужно пресекать, а пресекутся они, вероятно, только со сменой правительства Армении. Пашинян сейчас действительно только оправдывается и пытается сохранить свою власть. Но внутренние оппозиционные силы консолидируются и перед ними трудно будет устоять.

Minval.az