Новоиспеченный глава МИД Армении Ара Айвазян отметился очередным громким заявлением. Да не где-нибудь, а на заседании СМИД ОБСЕ. Как заявил министр иностранных дел Армении, оказывается. техстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября, по мнению Еревана, еще не ведет к окончательному и долгосрочному политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта. А вот для этого «окончательного урегулирования» еще нужно выполнить аж четыре условия. Как уверял Айвазян, решение карабахского конфликта, возможно только на основе реализации права наций на самоопределение и при обеспечении безопасности народа «Арцаха», «важным условием является также деоккупация территорий Карабаха, безопасное возвращение армянских беженцев в свои дома, а также сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана».

По поводу последнего пункта можно было бы, конечно, напомнить, что Азербайджан — страна многонациональная, с глубокими традициями толерантности, где умеют беречь культурное наследие. Ткнуть господина Айвазяна носом в стенку армянской церкви в Баку было бы, наверное, больно, а свиной навоз, который оставили армянские оккупанты в азербайджанских мечетях— слишком грубо и недипломатично. Но вот поинтересоваться, как обошлась Армения с азербайджанским культурным наследием на подконтрольных территориях, было бы совсем нелишне. А это не только разрушенные 63 из 67 мечетей в Карабахе, кстати говоря, а еще и уничтожение исторической застройки Еревана, включая крепость, дворец сардара, шесть из семи мечетей, дома, бани-хамамы… А потом спросить, стоит ли поднимать вопрос министру иностранных дел страны с таким послужным списком.

Но куда серьезнее другое: Ара Айвазян в своем скандальном спиче ни много ни мало выдвигает условия Азербайджану — тут тебе и «деоккупация», то бишь вывод азербайджанских войск с азербайджанской же территории, и «самоопределение» для «Арцаха», и уверения, будто бы Трехстороннее соглашение от 10 ноября еще не ставит точку в конфликте. Словом, требует «продолжения банкета». То бишь войны. Причем делал это в то время, когда министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян рассуждал о «реформировании» и «реорганизации» армянских подразделений в Карабахе. Проще говоря, Ереван открыто берет курс на реванш, в том числе силовой, а Ара Айвазян «озвучивает условия».

А вот здесь лучше всего посоветовать министру вспомнить, как свои 7 условий выдвигал Азербайджану Никол Пашинян, его прямой начальник. И как четко и недвусмысленно по этому поводу высказался президент Азербайджана Ильхам Алиев: «…В то время, когда он выдвинул нам 7 условий, я сказал: у меня есть одно условие — я выбрасываю в мусорное ведро все твои семь условий — убирайся вон, уходи с нашей земли. Уходи по своей воле. Если бы он послушался, то не оказался бы в таком позорном положении».

И вот о том положении, в котором реально находится Армения, Айвазяну уж точно следовало бы задуматься. Трехстороннее соглашение от 10 ноября было и остается ничем иным, как актом о капитуляции Армении. И подписан он был уже после того, как Армия Азербайджана очистила от оккупантов долину реки Араз, выбила их из Гадрута и Суговушана, освободила Шушу, а затем еще 70 сел. В такой ситуации у Еревана просто не оставалось выбора. Это была та стадия, когда война просто превратилась бы в бойню, «мышеловка» захлопывалась, а армянским «зинворам» оставалось выбирать между пленом и «грузом 200». И да, под соглашением о капитуляции стоит подпись Пашиняна. А еще — президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина. Не тот документ, который можно «проверять на прочность» методом тыка.

Более того, как напомнил Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая в ООН, «армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт разрешен военно-политическим путем. Из-за игнорирования международного права выполнение резолюций Совета Безопасности ООН путем применения силы было неизбежным. В результате государство-агрессор было вынуждено заключить мир». А в такой ситуации Армении лучше воздержаться от резких движений, на которые — будем реалистами — неизбежно последует силовой ответ. А в такой ситуации «четыре условия Айвазяна» не просто окажутся в мусорном ящике — последствия для Армении будут куда более тяжелыми, чем это представляют многие. По сути дела, «четыре условия» Айвазяна означают для Армении этакое общенациональное самоубийство, обернутое в красивые сказки о реванше.

И что же — обо всем этом Ара Айвазян просто не в курсе? Он, заняв пост главы МИД Армении уже после того, как она подписала капитуляцию, действительно не успел или не смог вникнуть в детали? Или, как бы это поделикатнее, прикидывается по долгу службы? Намеренно оставим в стороне гадания. Азербайджан готов к любому варианту развития событий. Вопрос лишь в том, что выберет Армения.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az