Или сколько раз и кому продавали одни и те же газеты

Измерить и оцифровать в нашем мире можно многое. Специалисты без труда ответят на вопрос, сколько автомашин какого класса сходят с конвейеров какого завода и сколько «лошадиных сил» это составляет, сколько на какой верфи построено кораблей, сколько это в тоннах водоизмещения, сколько пассажиров, сколько тонн груза и сколько контейнеров эти корабли смогут перевезти, сколько штук сосисок съедают посетители «Пивного фестиваля» в Мюнхене и сколько литров дорогой французской парфюмерии ежегодно используется в Беверли-Хиллс — фешенебельном пригороде Лос-Анджелеса. «Оцифровать» таким образом интеллектуальную продукцию куда труднее. Нет, конечно, можно определить ее объем хоть в символах с пробелами, хоть в печатных листах, но вот «оцифровать» ее качественную сторону уже потруднее. И уж точно мало кому придет в голову измерять качество печатной продукции, простите, в килограммах, а еще и в ящиках с помидорами. Но именно такое «ноу-хау» стал результатом деятельности двух весьма известных господ, долгие годы как раз и отвечавших в Азербайджане за развитие печатной прессы — бывшего главы Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева и заведующего отделом АП Али Гасанова. Которые, судя по всему, сочли, что эта самая общественно-политическая и идеологическая сфера — это их личное семейное предприятие.

Впрочем, расскажем по порядку.

Сегодня всплывают все новые детали коррупционных схем, при помощи которых экс-глава Администрации Президента, академик Рамиз Мехтиев, бывший помощник Президента Азербайджана Али Гасанов и близкие к ним люди не только присваивали огромные суммы бюджетных денег, но еще и создали целую систему денежных поборов с различных министерств и ведомств. И нанесли этим не только финансовый ущерб государству в целом и отдельным его структурам — такого рода деятельность имела самые тяжелые последствия для такой важной для нашей страны сферы, как СМИ и наука, где благодаря этим «великим комбинаторам» сложилась действительно плачевная ситуация.

Как теперь становится известно, Али Гасанов не без поддержки Рамиза Мехтиева разработал нехитрую, но эффективную схему, посредством которой только через систему печати и распространения печатных СМИ «без шума и пыли» присваивались миллионы манат ежегодно.

Пресса, напоминают знающие люди — многогранный механизм. Она включает в себя не только «пишущую братию» как таковую — это и полиграфия, и система распространения печатной прессы, прежде всего киоски, где продают газеты и журналы, и службы доставки печатной продукции по подписке.

В годы существования СССР тут существовал монополист в лице «Союзпечати». В Азербайджане в годы независимости этот сегмент рынка начал динамично развиваться, появились 3-4 креативные компании и, как следствие, здоровая конкуренция, возможность выбора…а затем ситуация кардинально изменилась. Стараниями Али Гасанова на рынок вышли две компании — «Каспий» и «Азерметбуатяйымы», которые тут же оказались в роли монополистов. Показательно, что руководителем обеих этих вроде бы конкурирующих фирм оказался один и тот же человек — Сулейман Салманов, родственник Али Гасанова.

Может быть, он оказался лучшим профессионалом? И выиграл в честной конкурентной борьбе? Увы и ах. У компаний «Каспий» и «Азерметбуатяйымы» имелся единственный «козырь» — административный ресурс.

Поясним. Согласно существующей еще с советских лет практике, государственным структурам рекомендуется оформлять абонентскую подписку на государственные СМИ — те, где публикуются законы, последние новости официальной хроники и т.д. Обычно это два-три издания. Но Администрация Президента расширила этот список до 12 изданий, включив в него газет типа «Палитра» и «Паритет» — не имеющие официального статуса, но зато принадлежавшие Рамизу Мехтиеву, а также газеты «Каспий» (на азерб. и русск. языках), принадлежащие Али Гасанову, а точнее их близким родственникам и др.. Затем дважды в год от всех госучреждений запрашивался отчет о подписке. И — внимание! — Администрация президента требовала, именно требовала, чтобы подписка оформлялась исключительно через фирмы «Каспий» и «Азерметбуатяйымы». Во время подписной компании сотрудники Администрации старательно обзванивали все Министерства, госкомитеты и госкомпании с требованием о «необходимости» оформления подписки только в фирме «Каспий» и «Азерметбуатяйымы». Для этого устраивались совещания, участников которых настоятельно инструктировали, на что и через кого подписываться. Устраивалось откровенное «выкручивание рук», причем не только сотрудникам районной исполнительной власти, но и, к примеру, сельским педагогам. Все это делалось от имени главы администрации Рамиза Мехтиева. То, что госчиновник такого ранга занимается подобными проблемами — само по себе нонсенс. А если он еще и приказывал «подписываться в конкретный карман» — это уже куда серьезнее. В результате структуры, которые пользовались услугами других фирм-распространителей, «добровольно» переходили в «Каспий», объясняя свое решение так: «Мы очень довольны вашим сервисом, но нас «попросили» оформить подписку только в «Каспий» или «Азерметбуатяйымы». Только за счет такой «принудительной подписки» Р. Мехтиев и А.Гасанов получали в конце каждого года свыше 5 млн. манат.

И каким оказался итог столь бурной деятельности «Каспий» и «Азерметбуатяйымы», точнее, их покровителей — Р. Мехтиева и А. Гасанова — на поприще распространения печатной продукции? Конкуренты этих фирм потеряли до 95% своих сотрудников. Одни компании полностью закрылись, другие работают в убыток и едва сводят концы с концами. Например, если на фирме «Гая» раньше работало 300 человек, то сегодня осталось всего 12! Одним словом, фактически уничтожили небольшую отрасль экономики.

Но, может, «Каспий» и «Азерметбуатяйымы», пусть и за счет того же административного ресурса, хотя бы обеспечивали приемлемый уровень сервиса? Как говорится, вашими бы устами да мед пить. В реальности фирмы «Каспий» и «Азерметбуатяйымы» не удосужились даже нанять собственных пресс-курьеров для доставки периодики подписчикам — им же деньги платить надо! Доставку газет и журналов «добровольным» клиентам «Каспий» и «Азерметбуатяйымы» возложили на…Государственное предприятие «Азерпочт» («Azərpoçt»). Периодику разносили почтальоны. А фирмы «Каспий» и «Азерметбуатяйымы» занимаются исключительно сбором предоплаты с подписчиков. То есть работает «Азерпочт», а зарабатывают «Каспий» и «Азерметбуатяйымы». А если уж называть вещи своими именами, частные фирмы за счет «административного ресурса» принудили бесплатно «батрачить» на господ Мехтиева и Гасанова важнейшее государственное предприятие.

При этом у «Азерпочт» и ее почтальонов есть свои обязанности. И численность ее сотрудников тоже определена в расчете на эти самые прямые обязанности без дополнительной «нагрузки» в виде интересов фирм «Каспий» и «Азерметбуатяйымы». В результате ежедневные издания доходило до подписчиков в лучшем случае 1-2 раза в неделю. В лучшем случае!

Здесь, возможно, нужно вспомнить вышедший на экраны в СССР в 1949 году фильм «Алитет уходит в горы» по одноименному роману Тихона Семушкина — об установлении Советской власти на Чукотке. Один из его героев — американский промышленник Чарли Томпсон, наладивший на Чукотке неплохой «пушной» бизнес — получал газеты один раз в год. И каждое утро, устраиваясь в любимом кресле, читал «свежую газету» годичной давности. Но такой трюк мог «пройти» на Чукотке в начале ХХ века, но не в современном Азербайджане, где есть телевидение и Интернет. И где «ежедневные газеты», поступающие раз или два в неделю — это уде заведомая макулатура. Причем в солидных количествах — каждое учреждение подписывается на дюжину изданий, каждое — по три экземпляра и выше. Более того, случалось, что фирма «Каспий» вообще отказывалась отправлять газеты учреждениям, ввиду того, что сумма предоплаты небольшая. Случалось, что потерявшая актуальность пресса не доставлялась подписчикам вообще.

И тогда наступал второй акт балета, но уже не Марлезонского, а «мехтиевско-гасановского»: не дошедшие до подписчиков газеты продавались на килограммы…продавцам помидоров. Судя по всему, покупатели на московских колхозных рынках, где бакинские томаты весьма и весьма популярны, предпочитали, чтобы они еще и были завернуты в азербайджанские газеты. Проще говоря, на каждой газете зарабатывали дважды — сначала на подписке, затем — на перепродаже уже в виде оберточного материала.

Дошло до смешного: очередную абонентскую кампанию по подписке на периодику за 2020 год фирма «Азерметбуатяйымы» начала не как обычно — в ноябре-декабре, а в сентябре 2019 года! К моменту увольнения Али Гасанова с должности заведующего отделом эта его фирма успела собрать около 5 млн. манат и вывести эту сумму из оборота. Газеты и журналы, на которые и оформлялась подписка, своей доли «абонентских» денег так и не получили, «Азерметбуатяйымы» осталась должна им серьезные суммы. Куда «исчезли» собранные средства, еще предстоит выяснить.

И это еще не все.

В 2010 году фирма «Азерметбуатяйымы» была «прихватизирована» А.Гасановым всего за 423 тысяч манат —стоимость одной хорошей квартиры. При этом на тот момент на ее балансе в 60 районах Азербайджана находилось в общей сложности около 500 газетных киосков, свыше 60 офисов и другой недвижимости и оборудования. При этом один газетный киоск стоил 2000 манат. То есть есть цена одних только киосков составляла около 1 млн. манат — и это не считая другой недвижимости, к примеру, цена здания и земельных участков фирмы «Азерметбуатяйымы» в Баку составляет не менее 3 млн. манат. Здания, построенные и строящиеся во дворе издательства «Азербайджан», здание Фонда господдержки развития СМИ Азербайджана, здание Международного пресс-центра и здания фирмы «Каспий» — все это принадлежит Али Гасанову, который еще немного — и почувствует себя в роли сказочного короля, которому принадлежат все земли в округе. Наконец, в Баку с каждого газетного киоска, в простонародье называемого «киоски Али муаллима», каждый месяц (в зависимости от местонахождения) заранее собирается 1250-2500манат. На «мехтиевско-гасановской» прессе, конечно, таких денег не заработаешь, и в результате с согласия своего «гранд-владельца» эти киоски работают скорее, как минимаркеты, а не газетные киоски — в них бойко торгуют минеральной водой, прохладительными напитками, в летнее время — мороженым, сладостями, игрушками, сигаретами…

Сегодня всем нам предстоит большая работа по избавлению от малоприятного «наследия» Рамиза Мехтиева и Али Гасанова. Надо восстановить в Азербайджане деятельность системы распространения СМИ, повысить качество печатной продукции, вновь возродить ее авторитет и доверие к ней…

К слову, эти руководители общественно-политической, научной и идеологической сферой, не обращали никакого внимания на качество этой самой печатной продукции. И поэтому вызывает недоумение, недавнее заявление Али Гасанова, что сегодня в Азербайджане под масками СМИ скрывается конвейер лжи, словно создавали его не Гасанов и Мехтиев, а какие-то инопланетяне. К слову, лохое качество касалось не только контента, но и технических, точнее, полиграфических норм. Приобретенное на государственные средства оборудование для издания газет используется не по назначению, нарушаются технические нормативы по полиграфии, стандарты по качеству и количеству печатной краски и других материалов, что понятным образом отражается на качестве изданной продукции…

Здесь необходимо сказать несколько слов и об издательстве «Азербайджан», которое возглавляет ставленник Рамиза Мехтиева Агабек Аскеров. Казалось бы, что продукция этого издательства, оснащенного самым передовым полиграфическим оборудованием и новейшими технологиями, на которые глава нашего государства выделил десятки миллионов долларов должна радовать глаз качеством печати. Но как говорится, не тут то было! Бледная печать, отмарывание краски, старые гарнитуры шрифта, дешевая желтая бумага – это реалии сегодняшнего дня. К сожалению, когда в мире издательское дело пошло по пути трансформации и слилось с цифровым, в издательстве «Азербайджан» мало что изменилось: здесь работают по старинке, используя исключительно дедовский метод. Будут ли читать эти газеты? Думаем, что маловероятно. Кому охота в век компьютеризации и Интернета чернить пальцы типографской краской или читать низкопробные тексты и неправильно оформленные заголовки! Ведь сегодня есть выбор между онлайновыми и печатными продуктами. Такие газеты сегодня, конечно же, не читают, но с удовольствием заворачивают в них помидоры, поскольку это гарантия успеха на российских базарах. Но даже там продукция Мехтиева – Гасанова – Аскерова наносит имиджевые потери Азербайджану, поскольку торговцы на рынках России и других стран бывшего Советского Союза недоумевают, что в XXI веке печатная продукция нашей страны находится в таком допотопном состоянии.

Не менее масштабная работа предстоит в научной сфере. Тем более что Рамиз Мехтиев с должности главы Администрации президента перебрался на пост президента НАНА.

Строго говоря, еще до этой кадровой рокировки в Азербайджане не без оснований говорили о том, что Национальная Академия Наук Азербайджана превратилась в почетный клуб пенсионеров-академиков и их подпевал, занятых весьма далекими от науки вещами. Но что сделал Рамиз Мехтиев, возглавив НАНА? Провел или хотя бы инициировал реформу? Дал толчок к обновлению кадрового состава?

И опять — увы и ах. Одним из первых кадровых решений Рамиза Энверовича стало увольнение со своего поста директора Центральной Научной Библиотеки (ЦНБ) Лейлы Имановой. Событие не просто знаковое — это именно та «капля воды, в которой можно увидеть море». ЦНБ изначально задумывалась и создавалась как инновативное учреждение, внедряющее самые последние достижения в области библиотечного дела, оцифровки информации. ЦНБ впервые реализовывала проект «Цифровая память Азербайджана», который был одобрен президентом Ильхамом Алиевым. За короткий срок в ЦНБ сформировался молодой передовой коллектив…

Но этот молодой, современный, передовой коллектив Рамиз Мехтиев расценил как угрозу собственному благополучию. Более того, вокруг ЦНБ разгорелся конфликт, суть которого не красит нового президента НАНА.

Конечно, каждый новый президент академии наук стремится войти в ее историю — оставить потомкам новый институт или лабораторию, укрепить свою научную школу…А вот Рамиз Энверович решил открыть ресторан. Да не где-нибудь, а на верхнем этаже ЦНБ, откуда открывался великолепный вид на город. Лейла Иманова отказалась. После чего президент НАНА Рамиз Мехтиев и вице-президент НАНА Иса Габиббейли, куратор ЦНБ, совместными усилиями «выдавили» Лейлу Иманову с поста директора ЦНБ, назначив туда родственницу Габиббейли — Севиль Зульфугарову. Еще одним ударом по престижу ЦНБ стало повышение абонентской платы за пользование библиотекой для студентов до 150 манат в год. Сделано это было по указанию Р.Мехтиева. Такое решение вызвало ожидаемую негативную реакцию и волну критики, но абонентскую плату для студентов, — самого социально незащищенного слоя населения страны, никто не снизил. Дело доходило до того, что члены «клуба академиков-пенсионеров», выражали недовольство, что Л.Иманова реализует международные и просветительские проекты, которые якобы «не соответствуют профилю деятельности» ЦНБ. А то, что в результате этих проектов Азербайджан приобрел большое количество друзей и единомышленников в лице зарубежных ученых и экспертов, их мало волновало.

В итоге Л.Иманова ушла со своего поста, а занявшая место директора Севиль Зульфугарова начала методичную чистку кадров и творческого коллектива ЦНБ. Сотрудников принуждали писать заявления об уходе, хотя, согласно указу Президента Азербайджана увольнять кого-либо в период пандемии коронавируса запрещено. Многие перспективные проекты, в том числе по созданию «Цифровой памяти Азербайджана» остановлены. ЦНБ превратилась в нечто подобное сельской библиотеки советского периода.

И это только один пример результатов «научной» деятельности Р. Мехтиева на посту президента НАНА — структуры, которая его стараниями только укрепляет свою репутацию «клуба пенсионеров-ретроградов», которые не терпят рядом с собой никаких инноваций и креативно мыслящих людей. Это тот самый уважаемый академик, который любит сетовать, что в Азербайджане не сформировался молодой кадровый потенциал, которому можно было бы передать бразды правления. Но ведь именно он в течение почти четверти века нес ответственность в том числе и за кадровую политику в стране, за то, чтобы выросло молодое поколение управленцев и специалистов, перенявших передовой мировой опыт в своих сферах. Так кого же, кроме уважаемого академика, в первую очередь можно винить в сложившейся ситуации, когда в течение многих лет идет селекционный отбор и продвижение по карьерной лестнице в основном тех, кто умеет «креативно» воровать и делиться?

Отдел политики

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