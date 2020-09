Жительница Словении Юлия Адлесич и ее молодой человек задумали «кровавый» план для получения страховки в 1 млн евро. Девушка добровольно согласилась стать инвалидом ради денег.

Друг отрубил ей руку циркулярной пилой. Затем пара направилась в больницу, чтобы заявить о несчастном случае, а отрезанную конечность они оставили дома, чтобы ее не смогли пришить обратно. При этом перед преступлением девушка заключила договоры с рядом страховых компаний, согласно которым она могла бы получить сразу 500 тыс. евро в случае ЧП, а остальную часть — фиксированной суммой в качестве ежемесячного платежа.

Однако задумку пары разгадала полиция. Стражи порядка нашли отрезанную руку, и врачи пришли ее обратно. На компьютере мужчины в истории поиска полицейские также обнаружили запросы о том, «как работает искусственная рука». Преступный план был раскрыт.

В отношении обоих было возбуждено дело. Девушку приговорили к двум годам тюрьмы за мошенничество, а ее друг проведет за решеткой три года.

Slovenian woman cut off her hand for insurance payout https://t.co/O2doxZJ4EW #News

— 15 Minute News (@15MinuteNews) September 11, 2020