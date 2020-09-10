В азербайджанском информационном пространстве есть, скажем так, «темы гарантированного хайпа» — это перманентная дискуссия по поводу «русского» и «азербайджанского» секторов и явно непропорциональное присутствие в российском телеэфире этнических армян. Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, разместив в своем Facebook-аккаунте пост, посвященный этим двум темам одновременно, гарантированно «взорвал» общественное мнение. Возмутившись, почему среди российского пропагандистского «десанта», отправившегося в Минск брать интервью у Александра Лукашенко, наличествовали «Симонян и Балаян, главные редакторы», что «на российских каналах выступают Кургинян, Саркисов, Шахназаров, Погосян, Кеосоян», но не видно наших соотечественников, Чингиз Абдуллаев в своем FB-аккаунте весьма жестко прошелся по адресу «наших доморощенных националистов», призывающих к закрытию русских школ и т.д. Подробно пересказывать не будем — ознакомиться с мнением Чингиза Абдуллаева можно и в СМИ, в том числе на Minval.az, и в самом Фейсбуке.

Намеренно оставим в стороне реакцию на пост господина Абдуллаева со стороны армянских СМИ, где его излагали под заголовком «Народный писатель Азербайджана: армяне — умные и толковые, мы — отсталые и ущербные». В конце концов, еще в начале ХХ века один из «крестных отцов» армянского террора Шахан Натали высказался по этому поводу предельно четко: «Краеугольным камнем армянской политической жизни — и внешней и внутренней — до сих пор является идея: все благоприятные факты толковать в нашу пользу, все неблагоприятные — в пользу турок». Я надеюсь, в этом мы едины. И — в этом причина всех наших бед. Турок глуп, армянин -умен, турок — невежда, армянин — образован, турок — анархист, армянин — мастеровой, турок нищ, армянин — богат… до того, что турок не дипломат, а вот армянин… — и, следовательно. турок пропадет, а армянин будет жить. Самое страшное преступление в нашей политической истории совершил тот человек, который первым произнес эту фразу и так приучил нас к ней, что по-иному мы на вещи смотреть уже и не можем». В конце концов, пусть со своими замшелыми иллюзиями и завышенной самооценкой по ту сторону линии фронта разбираются сами. Для азербайджанской аудитории важно другое. Мы — и здесь с господином Абдуллаевым очень трудно спорить — не можем позволить себе замкнуться исключительно в азербайджаноязычном информационном пространстве. Нам, с нашим активным участием в международных программах сотрудничества, от экономических и гуманитарных до затрагивающих вопросы безопасности, действительно нужны специалисты, владеющие иностранными языками, причем в самых разных сферах — здесь с уважаемым народным писателем нельзя не согласиться. И точно так же очевидно, что если мы намерены вести активную и в лучшем смысле слова наступательную информационную политику, то замыкаться рамками азербайджаноязычного информационного пространства тем более не получится. А значит, нужны журналисты, которые могут профессионально работать — именно работать, то есть участвовать в ток-шоу, задавать вопросы, писать статьи! — и на русском, и на немецком, и на английском, и хорошо, если еще и на суахили, который называют «западноафриканским эсперанто». Знать и уважать государственный язык, конечно, необходимо, но вместе с тем Азербайджану надо как раз поддерживать и развивать нынешнее свое языковое разнообразие. А оно включает в себя не только школу в селе Хыналыг, где обучение ведется на языке жителей этого села, но и русские, «интернациональные», английские и прочие «иноязычные» школы уже в крупных городах. И еще желательно держать в голове, что русский — это один из пяти языков ООН, который знают и понимают на огромном пространстве. И недавняя сценка, где глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обращается к своему коллеге из Конго на русском языке, тоже говорит о многом.

Только вот одно дело — языковая политика Азербайджана вообще и сфера применения русского языка в частности. И совсем другое — «баланс представительства» на российских федеральных телеканалах. Дело даже не в том, что, если кто забыл, в Армении, в отличие от Азербайджана, русского сектора в образовательной сфере нет от слова вообще, и одно только это — весомый аргумент против попыток господина Абдуллаева обвинить именно «доморощенных националистов» в том, что в российском телеэфире присутствуют и Симоньян, и Бабаян, и Кеосаян, и Петросян, но нет, условно говоря, в том же количестве Мамедовых и Ахмедовых. Деятельность российских телеканалов — сюрприз, сюрприз! — регулируется российской «информационной политикой». И вот в рамках этой самой информационной политики в российских ток-шоу не появляется, к примеру, руководитель издательского дома «Коммерсантъ» Азер Мурсалиев. Среди их завсегдатаев не заметно ни Балаша Касумова, ни Ровшана Аскерова из числа «знатоков». А кого приглашать (и кого не приглашать), выбирает, напомним, редакция, а не диаспорские организации Москвы и не бакинский ПЕН-клуб. Так что выстрел у уважаемого писателя-детективщика, пардон, ушел «за молоко».

И самое главное, в компетенции редакций —не только и не столько вопрос «приглашений» и «неприглашений». В результате этой самой российской информационной политики вообще и редакционной политики каждого отдельно взятого телеканала носители, вернее, носительницы вроде бы азербайджанских имен и фамилий рассуждают в этом же эфире о «геноциде армян» или туристическом потенциале Армении. А Маргарита Симоньян, при всем «фаворе», в котором она находится, отправившись на интервью к Лукашенко, старательно обходит вопрос с поставкой Азербайджану РСЗО «Полонез».

И самое главное, у этого «федерального политического эфира» свои, скажем так, правила и особенности, где общепринятый в мировом информационном пространстве профессионализм, этические нормы и т.д. — далеко не на первом месте. Называть, к примеру, Симоньян и Кеосаяна «умными и толковыми» — это, мягко говоря, сильно грешить против истины. Скандалы с откровенными «фейками», оскорбления на ток-шоу, обвинения в адрес отдельных политиков и целых стран, выходящие за рамки этики — все это такая же реальность российского телеэфира, как и заканчивающиеся на «-ян» фамилии многих его завсегдатаев. И что — мы действительно хотим, чтобы главные роли в этих низкопробны спектаклях играли наши соотечественники? И, признаться, трудно представить себе, что большинство наших соотечественников действительно всей душой желали бы, чтобы вся та «грязная работа», а точнее, «информационный террор» в худшем его проявлении, которым сегодня занимается в эфире Маргарита Симоньян, выполняли бы персоны с азербайджанскими именами и фамилиями? Мы действительно хотим, чтобы нечто подобное кеосаяновской «Международной пилораме» вел условный «Мамедов»?

А дело не только во вкусах. К примеру, у Азербайджана весьма успешно развиваются отношения с Украиной. Киев четко и однозначно высказывается в поддержку территориальной целостности Азербайджана, последний такого рода прецедент — июльская вооруженная провокация Еревана на Товузском направлении. И что же — мы готовы к тому, чтобы завтра «информационную войну» с Украиной в российском эфире вели журналисты азербайджанского происхождения? Формально, конечно, Азербайджан как государство за это бы не отвечал, но «осадок» все равно останется. Точно так же наша страна выстраивает братские и партнерские отношения с Грузией. А Грузия, в свою очередь, держит курс на вступление в НАТО. И уже в эти дни принимает у себя совместные с США учения «Достойный партнер». И теперь мы должны прыгать от радости и хлопать в ладоши, когда тонны грязи на Тбилиси обрушат с российских телеэкранов опять-таки носители азербайджанских имен и фамилий?

Будем реалистами. Работать с российским экспертным сообществом и в российском информационном пространстве, конечно, нужно. И Азербайджан эту работу ведет — до того, что даже Геворг Мирзаян, который уж точно не «платный рекламист» кого-то из наших чиновников, еще года два назад отмечал: «Все еще раз должны убедиться в том, что Баку и Анкара очень активно работают с российским экспертным сообществом. И в этом ничего предосудительного нет – это и называется «лоббизм». Заказы, турпоездки, приглашения в посольство, консультации – это не позор, а норма и, более того, пример для подражания». Только вот такая работа — это одно, а готовность играть роль инструмента в чужой информационной игре, да еще инструмента для грязной работы — уже другое.

И для понимания этой простой истины не так уж важно, на русском, на азербайджанском или на английском языке она изложена.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az