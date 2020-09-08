Вашингтон готовится «хлопнуть дверью» еще на одной международной «площадке». Власти США по-прежнему работают над процессом выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)— об этом в своем «Твиттере» сообщил госсекретарь США Майк Помпео. По словам главы госдепартамента, «ВОЗ потерпела неудачу с крайне необходимыми реформами», в том числе не сумела продемонстрировать свою независимость «от Коммунистической партии Китая».

Не то чтобы речь идет о сенсации: президент США Дональд Трамп еще в середине апреля объявил о временной приостановке сотрудничества с ВОЗ — до того, как эта организация проведет расследование относительно своей неудачной реакции на пандемию коронавируса. Тогда мировое общественное мнение было, мягко говоря, не на стороне Трампа. А вот подтверждение курса на выход из ВОЗ со стороны Помпео прозвучало уже на другом фоне.

Напомним: накануне спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро заявил, что антикоронавирусная стратегия Швеции, предполагающая мягкие ограничения, должна стать образцовой для других стран. И вообще, «в Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», там доверились гражданам и избежали жесткого карантина, который вредит бизнесу, прежде всего среднему и малому. А пару недель назад мировую аудиторию повергла в шок эпидемиолог Мария Ван Керкхов, возглавляющая подразделение ВОЗ по экстренным заболеваниям. Она назвала карантинные ограничения «грубым методом», отметила, что эти меры подорвали экономику многих стран, и призвала при последующих «волнах» эпидемии от глобального карантина отказаться.

И как это понимать?

Конечно, COVID-19 — вирус новый и не исследованный. Более того, напомним еще одну прописную истину: ни у Азербайджана, ни у США, ни у Исландии с Данией не было даже теоретически сотой доли тех возможностей оценить реальную опасность появившегося где-то в Китае вируса, которыми располагала и располагает ВОЗ. К услугам которой — и всемирная статистика, и научные данные, и многое другое. И что же ВОЗ, от которой мир был вправе ожидать и оперативной реакции на новую заразу, и «квинтэссенции» мирового эпидемического опыта?

Увы и ах. Рекомендации ВОЗ с самого начала, скажем так, вызывали вопросы. Когда новый вирус только заявил о себе в Китае, ВОЗ поверила на слово уверениям Пекина, будто бы вирус не передается от человека к человеку. Затем, когда было понятно, что с этими успокоительными прогнозами КНР, мягко говоря, поторопилась, ВОЗ под лозунгом «равенства» и «недопустимости дискриминации» выступила категорически против закрытия границ с Китаем — и упустила время и шансы «замкнуть» пандемию в рамках одной страны. Правильность закрытия границ ВОЗ признала уже после того, как коронавирус распространился по всем странам, и жесткие карантинные меры уже не имели прежнего эффекта. Те же эксперты ВОЗ рекомендовали для повышения иммунитета совершать прогулки на свежем воздухе в малолюдных местах, а затем предписали всем странам закрыть парки и бульвары. Несколько месяцев эксперты ВОЗ уверяли, что здоровым людям маски не нужны, а теперь так же ультимативно требуют, чтобы их носили все без исключения. Опасность нового коронавируса оценивали на примере Италии, но в медицинских кругах уверяют, что почти такую же по масштабам катастрофу вызвал в Италии и сезонный грипп, по поводу которого никому не приходит в голову объявлять карантин. Точно так же в самом начале пандемии ВОЗ объявила, что домашние животные — кошки и собаки — могут болеть COVID-19, но вот сами человека заразить уже не могут. Можно, конечно, порадоваться за кошек, собак и их хозяев, но…не слишком ли быстро ВОЗ вынесла вердикт? Во время нашумевшей истории с «птичьим гриппом» экспертам ВОЗ понадобилось куда больше времени, чтобы ответить на вопрос, может ли «птичий грипп» передаваться от человека к человеку. А тут вдруг совершенно четкие «научные данные» появились еще в начале пандемии! И что это было — реальные научные данные или уступка общественному мнению?

Наконец, карантинные меры, если кто забыл, вводились в разных странах мира не потому, что их руководству вдруг так захотелось. Закрывать школы, театры и парки, прекращать авиаперелеты, приостанавливать работу ресторанов и отелей — все это рекомендовала как раз Всемирная Организация здравоохранения. Причем в Азербайджане, к счастью, не было совсем уж нелепых требований вроде «маршрутных листков» с точным указанием времени выхода из дома и возвращения у каждого человека, запретов удаляться от дома больше чем на 100 метров и обязательств отовариваться исключительно в ближайшем к дому магазине, неважно, есть там достаточный ассортимент или нет. Более того, вначале специалисты ВОЗ уверяли: карантин ненадолго, вот еще немного — и появится вакцина»! Теперь выясняется, что вакцины так быстро не будет.

А сегодня ВОЗ, которая настоятельно призывала всех закрываться на карантин, а заодно клеймила Швецию за непослушание, вдруг передумала и заявила: берите пример со шведов! Карантин не нужен! Он слишком негативно влияет на экономику!

И как понимать этот «зигзаг мышления» чиновников ВОЗ?

Прежде всего, для сравнения: в Азербайджане, где ввели карантинные ограничения, а теперь их постепенно отменяют, с начала пандемии от коронавируса скончалось 543 человека. В Швеции — 5835. Более чем в 10 раз больше. Более того, Швеция с самого начала подчеркивала свою уникальность: и плотность населения там очень низкая, и социальную дистанцию шведы держат по привычке, и общение между поколениями на низком уровне, и большие семьи с бабушками-дедушками-тетями-дядями-племянниками не в традиции…Тем не менее — почти 6 тысяч погибших в «уникальной», богатой и сытой Швеции против пяти с половиной сотен в Азербайджане. Причем как раз благодаря национальной антикоронавирусной стратегии. Благодаря тому, что наш Оперативный штаб как раз демонстрировал и адекватность, и осмотрительность. Настоящего «эпидемического апокалипсиса» нашей стране удалось избежать. Понятно, что карантинные меры создают огромное количество неудобств, что они дорого обходятся и государству, и отдельным гражданам, но если речь идет о жизни и здоровье людей, то о деньгах думать не приходится. В Азербайджане закупают лаборатории и тест-системы, разворачивают модульные клиники и выделяют 3 с половиной миллиарда манат на социальный пакет. ТЕБИБ, на который в соцсетях так модно валить все шишки, разворачивает программу серологических тестов, исследуя уровень популяционного иммунитета. И что же — ВОЗ уверена, что теперь именно Швеция с почти шестью тысячами умерших от коронавируса должна быть образцом для Азербайджана? И что надо было думать об экономике, а сколько там народу погибнет от коронавируса, неважно?

Может быть, опасность коронавируса в ВОЗ просто переоценили? Об этом в коридорах и кабинетах этой организации не любят вспоминать, но в «нулевые», когда на слуху у всех был сначала «птичий», а затем «свиной грипп», ВОЗ изменила критерии, по которым в мире объявлялась эпидемия и пандемия, и теперь пандемией считается то, что еще 20 лет назад таковой бы не признавалось. А в 2010 году Британский медицинский журнал (BMJ) и Комиссия по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы прямо обвинили ВОЗ в коррупции. Как оказалось, никакой эпидемии свиного гриппа в 2009 году не было, а была паника, спровоцированная заявлением самой же ВОЗ, и на этой панике неплохо «наварились» производители вакцин от «свиного гриппа», притом что эти вакцины просто не понадобились. И что же — с коронавирусом нас опять «перепугали»? И теперь ВОЗ сама же дает «задний ход»? Или…ей вновь «позолотили ручку», но уже те, по чьему бизнесу ударил как раз карантин? В самом деле, представители ВОЗ о переоценке опасности самого вируса не заикаются. Они рассуждают об экономике. И что же — специалисты ВОЗ только теперь, к осени 2020 года, поняли, что у карантина есть и экономическое «измерение»? Ее гендиректор Тедрос Адханом Гебрейесус, который заявляет, что «COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», только теперь понял, что если на несколько месяцев запереть людей в своих домах и с утра до ночи пугать их через СМИ, сколько человек заразилось и сколько умерло, то это отразится на их психике? Более того, вводя карантин, там просто не подумали просчитать его последствия? Всемирная организация здравоохранения не нашла ни экономистов, ни психиатров, которые бы все это ей загодя растолковали? Наконец, в ВОЗ не знали, сколько времени требуется на разработку и испытание вакцины? Как вообще все это называется? Это вопиющая некомпетентность? Или безответственность?

А это значит, что, во-первых, в борьбе с коронавирусом, который, в отличие от «свиного гриппа», опасность вполне реальная, нам придется, опираясь на национальный научно-интеллектуальный потенциал. То есть на ТЕБИБ, на Оперштаб, на наших врачей, которые сегодня выходят на дежурство, на полицейских, на продавцов магазинов, старательно проверяющих у покупателей наличие маски.. А во-вторых, деятельность ВОЗ как минимум должна быть расследована. Тем более что ВОЗ — это не аморфное понятие вроде «мировой прогрессивной общественности», а вполне реальные люди. Которые могут и должны отвечать за свои поступки.

Даже если они сами такого поворота явно не ждали.

Экспертная группа Minval.az

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