Актеру Михаилу Ефремову грозит от шести до восьми лет колонии общего режима. Об этом его адвокат Эльман Пашаев заявил телеканалу «Москва-24», пишет ТАСС.

Ожидается, что приговор артисту будет оглашен Пресненским судом Москвы 8 сентября. Обвинение просило для артиста 11 лет заключения в колонии в колонии строгого режима, объясняя такое требование тем, что исправление актера невозможно без изоляции от общества. Адвокат Ефремова в суде настаивал на том, чтобы не лишать его подопечного свободы и отправить актера отбывать срок «хотя бы в колонию-поселение».

По словам Пашаева, его подсудимый спокойно готовится к максимальному наказанию. «Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало», — сказал адвокат.

