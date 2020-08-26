Подвижек в урегулировании нагорнокарабахского конфликта пока не наблюдается, в Баку возлагают особые надежды на усилия Москвы в этом вопросе. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы возлагаем особые надежды на активную роль России в урегулировании армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта, — отметил он. — С сожалением вынужден констатировать, что подвижек в урегулировании конфликта не наблюдается. Армения продолжает удерживать под оккупацией 20% международно признанной территории нашей страны».

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что с удерживаемых под контролем Армении территорий «было изгнано исконное азербайджанское население, чьи дома заселяются этническими армянами из-за рубежа, включая страны Ближнего Востока». По его словам, это «является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в первую очередь Женевских конвенций».

Minval.az