«Ожидаю проведение интересных и полезных обсуждений между Азербайджаном и Россией по всем стоящим на повестке дня вопросам».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время протокольной части встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает АПА.

Отметив, что в настоящее время между странами действуют более 200 соглашений, глава МИД сказал, что отношения между Азербайджаном и Россией стремительно развиваются:

«Не сомневаюсь, что сегодняшние обсуждения внесут большой вклад в диалог между двумя странами».

В своем выступлении Сергей Лавров поздравил Джейхуна Байрамова с назначением на пост министра иностранных дел. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что опыт работы азербайджанского министра на других должностях обеспечит дальнейшее углубление стратегического партнерства:

«Жду очень полезных и интересных переговоров по двусторонним отношениям и международным вопросам».

Minval.az