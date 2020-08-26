Сегодня состоялось открытие Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Minval.az