Сегодня состоялось открытие Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Сегодня состоялось открытие Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/08/26 14:50
Раздел: Азербайджан
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