Поступления в госбюджет Азербайджана от снижения до $300 стоимости товаров, получаемых физическими лицами посредством почтовых пересылок, составят 70-100 млн манатов в год, заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев в интервью Real TV.

Председатель ГТК добавил, что принятие подобного решения направлено в первую очередь на снижение поступления в страну контрафактной продукции и увеличение поступлений в госбюджет.

«Фискальная ценность данного решения составляет 70-100 млн манатов дополнительных поступлений в госбюджет. С другой стороны, данное решение сокращает незаконное поступление товаров в страну», — отметил глава ГТК.

Minval.az