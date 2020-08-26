27 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-22, днем 26-28 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем 26-28 градусов тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 23-24 градуса тепла.

27 августа в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 27-32, в горах ночью 7-12, днем 14-18 градусов тепла.

Minval.az