В Гяндже задержан криминальный авторитет.

Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Управлении полиции Гянджи задержали жителя города, ранее неоднократно судимого в Азербайджане, России и Грузии, известного в криминальном мире как «Крытый Малыш Гянджали» 42-летнего Заура Исмаилова. Он был доставлен в Кяпязское районное управление полиции.

В ходе личного обыска у него были обнаружены и изъяты изготовленный кустарным методом револьвер, 4 патрона калибром 9 мм. пистолета марки «Макаров».

Ведется расследование.

Minval.az