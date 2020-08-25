«Каждый пассажир, пользующийся автобусом, должен соблюдать определенные правила и рекомендации водителя. А в нынешних условиях пандемии это исключительно важно».

Как говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, водитель регулярного маршрутного автобуса №13 порекомендовал пассажиру правильно пользоваться защитной медицинской маской. Пассажир не сделал этого, поэтому водитель сказал, что не поведет автобус. В итоге пассажир ударил водителя.

Личность пассажира была установлена и для дачи правовой оценки его действиям сделано обращение в соответствующие органы: «Использование защитной медицинской маски в автобусах обязательно и за несоблюдение этого требования предусмотрена административная ответственность. Просим пассажиров соблюдать это правило для защиты здоровья и во избежание штрафов».

Minval.az