Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского Инвестиционного холдинга.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, в соответствии с Уставом созданного указом президента Азербайджанской Республики от 7 августа 2020 года Азербайджанского инвестиционного холдинга на основании представления председателя правления Метина Эйнуллаева, Наблюдательный совет принял решение о назначении Ровшана Наджафа, Азера Мурсагулова и Руслана Алиханова членами правления.

Руслан Алиханов назначен на должность генерального исполнительного директора АИХ.

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