Бывший ректор БГУ Абель Магеррамов, присутствовавший на свадьбе внучки Рамиза Мехтиева и сказавший там «политический тост», в ближайшие дни будет исключен из ПЕА.

Хоть А.Маггерамов и попытался добиться прощения за участие в свадьбе в нарушение правил карантина, однако безуспешно, пишет издание BakuPost.

Бывший ректор, как и депутат Сиявуш Новрузов, обвинил во всем Рамиза Мехтиева. Он сказал, что когда Мехтиев позвонил ему и пригласил на свадьбу, то заявил, что президент знает о свадьбе и дал свое согласие на ее проведение.

По словам Магеррамова, именно поэтому он решил присутствовать на свадьбе. Однако его объяснение никак не изменило ситуацию.

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