26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 26-28 градусов тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 23-24 градусов тепла.

26 августа в районах Азербайджана в основном будет без осадков, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-18, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

Minval.az