Министерство обороны Азербайджана отреагировало на сообщение Минобороны Армении о том, что армянский офицер, якобы заблудившись, перешел на азербайджанскую сторону.

«Министерство обороны Армении занимается откровенной ложью и отрицает любые факты и это ни у кого уже не вызывает сомнения», заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Министерство обороны Армении, заявляя, что якобы офицер в ходе проверки боевого опорного пункта из-за неблагоприятных погодных условий «заблудился и пропал», пытается опровергнуть тот факт, что командир выполнявшей спецзадание диверсионно-разведывательной группы старший лейтенант Гурген Алавердян был взят в плен. Если плененный офицер не был бы в военной форме, министерство обороны Армении и на этот раз охарактеризовало бы его как пастуха или психически больного человека»,- сказали в министерстве.

В министерстве подчеркнули, что если офицер «пропадает» и общественность об этом не информируется более суток, это является признаком произвола, безответственности и недисциплинированности в армянской армии и еще раз доказывает умышленное и целенаправленное сокрытие от общественности растущего числа преступлений и не боевых потерь.

«Каждый раз, когда гражданин Армении, возглавляющий диверсионную группу или член этой группы, попадается в плен, противник, согласно одному и тому же сценарию, представляет этих лиц как заблудившихся и пропавших без вести душевнобольных сельских жителей, психически больных, пастухов, криминальных элементов и пьяных людей», — заявили в министерстве.

Minval.az