Турецкий международный англоязычный новостной канал TRT World распространил обширный репортаж о совершенной Арменией в прошлом месяце военной провокации в Товузском районе на границе с Азербайджаном.

Журналисты телеканала провели съемки на территориях, подвергшихся провокации Армении, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Корреспондент TRT World Оубаи Шахбандар говорит, что столкновение на одной из самых уязвимых границ мира привело его обратно в Азербайджан – страну, которую он на протяжении долгих лет узнал еще лучше. Он подробно проинформировал зрителей о провокации армянских вооруженных сил и отметил, что во время столкновения обе стороны понесли потери. Азербайджанские солдаты выкопали окопы, что поистине напоминает времена Первой мировой войны. Напряжение здесь по-прежнему высокое, и в любой момент могут неожиданно возобновиться бои. Столкновение в Товузе вызвало настоящую обеспокоенность. Этот конфликт мог перерасти в войну.

В репортаже приведены высказывания служащего на границе лейтенанта Ульви Велизаде: «С первых минут начала боя я нахожусь на боевой позиции. Чуть ранее враг начал обстрел из минометов и другого крупнокалиберного оружия. Три дня шли ожесточенные бои. Я тоже принял участие в боях с врагом непосредственно на линии соприкосновения. Вражеская провокация была предотвращена нашими вооруженными силами и враг был отброшен назад».

Информирующий об истории Товуза корреспондент отмечает, что этот район является одним из самых богатых сельскохозяйственных центров Кавказа, и прославился производимым коньяком.

В репортаже продемонстрированы разрушенные в результате обстрела дома, положение гражданских лиц. Автор говорит, что смотря на эти дома, видишь последствия тяжелых разрушительных обстрелов. Как и во время других конфликтов в различных странах, мы видим, что мирные жители привыкли жить в своих домах, перенося даже самые худшие последствия таких военных действий.

Житель Товуза Эльман Асадуллаев говорит: «Армяне уже 30 лет нападают на Азербайджан. Мы всегда были сторонниками мира, хотели разрешения вопроса мирным путем. Однако они нападают и убивают наших гражданских лиц. По-моему, они делают это специально, чтобы вовлечь нас в провокацию. А затем умолять международную общественность: «Помогите нам». Это наши земли».

Автор подчеркивает, что последнее столкновение с Арменией началось менее чем через неделю после серьезной критики президента Азербайджана Ильхама Алиева бесконечных дипломатических переговоров с Арменией. Армения продолжает оккупацию 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорно-Карабахский регион.

В репортаже отведено широкое место словам помощника президента Азербайджанской Республики – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева:

Хикмет Гаджиев отмечает, что в действительности после прихода к власти Пашиняна у Азербайджана были некоторые ожидания. Азербайджан ждал, что Пашинян скорее всего будет проводить политику, отличную от прежнего руководства Армении: «Хотел бы напомнить о встрече президента Азербайджана с Пашиняном в Душанбе. Премьер-министр Армении попросил его дать время для проведения в его стране некоторой работы, парламентских выборов и т.д. Мы обеспечили конструктивное обязательство в процессе переговоров и стремились дать время, обеспечить режим прекращения огня с нашей стороны. Однако, к сожалению, мы не увидели взаимного отношения. Армянское правительство продолжило деструктивную политику. Впервые это началось с агрессивной военной доктрины Армении и общественным призывом министра обороны Армении к захвату новых территорий и новым войнам. Затем министр безопасности Армении заявил, что не может быть возвращена ни одна пядь азербайджанских территорий. А затем Пашинян отметил, что Нагорный Карабах — это Армения и точка».

Корреспондент отмечает, что 14 июля Азербайджан, потеряв генерала, понес одну из самых больших потерь. Тысячи протестующих вышли на улицы Баку. Они призывали к войне с Арменией и освобождению Карабаха, оккупированного Арменией.

На вопрос автора «Происходящее на Южном Кавказе всегда будет привлекать другие региональные силы. Российская армия спустя очень короткое время провела неожиданные военные учения. Армения с Россией являются долговременными союзниками. Недавно мы увидели, как российская армия проводит крупные военные учения на юго-западе страны, недалеко от Азербайджана. Это обеспокоило Вас?» помощник президента отвечает: «Да, у нас есть некоторая обеспокоенность и мы наладили связь с нашими российскими партнерами. Россия — соседняя страна и была информация о проведении интенсивных военных учений на территории России на пике этой эскалации. Армянская дивизия присоединилась к этому процессу, но состоялись переговоры нашего министра обороны с министром обороны России. И мы получили подтверждение в отсутствии связи между этими двумя событиями.

Корреспондент: Однако несмотря на это, появились отчеты о направлении в Армению Кремлем через территорию Ирана сотен тонн вооружения в ходе боев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поднял этот вопрос. Являясь многолетним стратегическим партнером Азербайджана, Турция вместе с азербайджанскими союзниками ответила на это совместными военными учениями. Это был месседж Армении о недопущении ошибок. Несмотря на подписание Азербайджаном с Арменией договора о прекращении огня в 1994 году, война продолжается с тех пор с неопределенными перерывами. Военное руководство Азербайджана предупреждает о возможности еще больших противостояний, до тех пор, пока не будут урегулированы основные причины напряженности.

Глава пресс-службы Министерства обороны Вагиф Даргяхлы говорит в репортаже: «Наша задача, как военных, — быть готовым к войне. В любом случае азербайджанская армия может принять участие в решении конфликта военным путем. В 2016 году азербайджанская армия продемонстрировала возможность военного решения конфликта. Словом, азербайджанская армия готова к войне.

По поручению Верховного главнокомандующего с 2014 года в азербайджанской армии был дан старт широкомасштабным реформам, в частности, в вопросах комплектации личного состава, модернизации армии, оснащения высокоточным оружием. Хотя армянская сторона и заявляет об очень малых потерях, проводимые нами съемки и полученная оперативная информация дают основание говорить о том, что потери врага составили сотни убитых и раненых».

Журналист: Конфликт с геополитической точки зрения может привести к различным результатам. Управление миллиардами долларов может оказаться под угрозой. Уинстон Черчилль говорил: «Если нефть — королева, то Баку — ее корона». Последний бой произошел в стратегическом Гянджинском коридоре. По этому торговому коридору протяженностью сто километров транспортируются тонны энергетических ресурсов по трем основным нефтяным и газовым трубопроводам на Запад. В беседе с вице-президентом SOCAR Эльшадом Насировым я узнал о том, как напряженность с Арменией повлияла на нефтяные перевозки.

Эльшад Насиров: «Ситуация очень серьезная. Ведь здесь под угрозой не только безопасность Азербайджана, но и инфраструктура, обеспечивающая энергетическую безопасность Европы. Если вы посмотрите на карту Евразии, то увидите, что на меридиане Азербайджана от Баренцева моря на севере до Персидского залива на юге всего три страны. На севере Россия, на юге Иран и посередине Азербайджан. Таким образом коридор, по которому могут быть доведены энергетические ресурсы до Европейского союза, это Азербайджан, Грузия и Турция».

Оубаи Шахбандар доводит до внимания, что сотни тысяч азербайджанцев были массово изгнаны из родных краев в оккупированных городах и селах Карабаха. Это является одной из основных проблем конфликта между Азербайджаном и Арменией. Представители азербайджанской диаспоры говорят, что сегодня возможно сосуществовать вместе с армянами, однако до их возвращения на родные земли долговременный мир нереален.

Руководитель Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев: «Последняя эскалация на армяно-азербайджанской границе, попытки нападения и захвата вооруженными силами Армении других земель Азербайджана свидетельствуют об уязвимости ситуации и о необходимости урегулирования конфликта в ближайшее время. Ведь эта безнаказанность продолжается уже третий десяток лет. Армения продолжает оккупацию Нагорного Карабаха Азербайджана и прилегающих районов. На этот раз противостояние произошло не в оккупированных регионах Азербайджана, а на расстоянии 130 километров от Нагорного Карабаха. А это свидетельствует о том, что это спланированная атака Армении на Азербайджан. Мы очень надеемся на возвращение на родные земли и восстановление признанных на международном уровне территорий и прав Азербайджана. Режим прекращения огня не может продолжаться вечно. Поэтому для нас очень важно урегулирование конфликта в ближайшее время. Иначе это станет очень тяжелым грузом для будущих поколений».

Журналист отмечает, что этот тяжелый груз истории может привести к большим трудностям. В древней части Баку возведен памятник, посвященный Азербайджанской Демократической Республике. В связи с этим Хикмет Гаджиев говорит: «Этот памятник напоминает 1918 год. Была заложена основа Азербайджанской Демократической Республики и Турция по-братски помогла Азербайджану спастись от геноцида, учиненного в Баку большевистскими и дашнакскими вооруженными формированиями. А в 2018 году, через 100 лет, вооруженные силы Азербайджана и Турции прошествовали по улицам Баку в современной и исторической военной форме».

Затем автор подчеркивает, что замороженных конфликтов не бывает. «Конфликт остается конфликтом до полного урегулирования. Однако неурегулированный конфликт может взорваться. Расставаясь с Азербайджаном, независимо от себя, я подумал о том, что неужели вновь вернусь в эту прекрасную страну при новом обострении войны. Конец этого конфликта еще не виден», — отмечает турецкий журналист.

Minval.az