На таможенном посту главного таможенного управления «Красный мост» по трем фактам пресечена попытка контрабанды сигарет и лекарственных препаратов на территорию страны.

Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Были задержаны грузовые автомобили марки Mercedes-Benz 1840, Mercedes-Benz Axor и Volvo.

В ходе таможенного досмотра было выявлено 3 800 сигарет различных марок и 176 таблеток лекарственных препаратов под разными названиями, спрятанных от таможенного контроля в транспортных средствах.

По факту ведется расследование.

Minval.az