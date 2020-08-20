Раскрыты новые подробности убийства 47-летнего авторитета Надира Салифова, известного в криминальном мире как вор в законе Лоту Гули. Об этом в четверг, 20 августа, сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, главный вор в законе Азербайджана был убит выстрелом в затылок в гостиничном номере отеля в турецкой Анталье. На месте работают эксперты и следователи. Ранее сообщалось, что мужчину застрелили во время ужина в ресторане. Убийцей оказался криминальный авторитет Хан Ахмедилинский, входивший в ближайшее окружение Гули.

С тяжелым ранением головы Гули был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался, его убийце удалось скрыться. Спустя некоторое время подозреваемого задержали на шоссе, ведущем в город Денизли.

Погибший являлся одним из самых известных представителей современного воровского мира. Родившийся в 1972 году, он на протяжении многих лет находился в колониях Азербайджана. Вором в законе Гули стал в 2000 году. В последнее время у Гули, контролировавшего колонии в том числе и в России, стали все чаще происходить конфликты с конкурентами.

Minval.az