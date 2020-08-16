Сотрудник прокуратуры Кореи избил и покусал водителя такси, полиция Сеула ведет расследование инцидента, сообщает «Российская газета». Инцидент произошел в ночь на 14 августа.

36-летний сотрудник Генеральной прокуратуры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел в такси, за рулем которого был пожилой водитель.

Во время движения автомобиля прокурор решил открыть дверь и выйти из машины. Водитель остановил машину и пытался успокоить пассажира. В ответ прокурор ударил мужчину и укусил его за плечо.

Дебошира задержал наряд полиции, водителя доставили в больницу, где ему была оказана первая помощь. В Генеральной прокуратуре Кореи воздержались от комментариев, сказав лишь, что внимательно следят за расследованием.

О пассажире такси известно, что он работает в Пучонском отделении региональной прокуратуры города Инчхон, а в феврале этого года был командирован на работу в Генеральную прокуратуру страны.

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