Как уже сообщал «Минвал», премьер-министр Армении Никол Пашинян стал гостем программы HARDtalk Би-би-си, и опозорился: он не смог ответить на острые вопросы ведущего Стивена Сакура.

Сакур спросил, готов ли Пашинян извиниться за военные преступления, совершенные армянами во время карабахского конфликта. Армянский премьер ушел от этого вопроса.

Сакур отметил, что Армения нарушает четыре резолюции Генассамблеи ООН по конфликту, которые требуют безоговорочного вывода всех армянских войск с оккупированных азербайджанских земель. «Согласно международному праву, ваши войска осуществляют оккупацию, а вы идете туда и заявляете, что эти территории принадлежат вам. Очевидно, что вы не творите там мир», — подчеркнул журналист.

При этом в ходе эфира премьер опроверг версию официального Еревана, который утверждает все эти годы, что в последние советские годы 80% населения НКАО якобы составляли исключительно армяне.

«Давайте посмотрим в лицо реальности. В реальности в момент конфликта 19%… 18% населения Нагорного Карабаха составляли армяне…», — сказал премьер, разоблачив тем самым ложь Армении.

Смотрите с 8:15 минуты.

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