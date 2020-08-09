Международная группа ученых под руководством исследователей из британского Университета Эксетера разработала методику, по которой можно определить склонность к развитию диабета I типа у новорожденных.

Для этого достаточно у ребенка забрать кровь, об этом говорится в издании Nature Medicine.

Метод объединил генетический анализ и выявление аутоантител — биомаркеров диабета, определяющих предрасположенность к данному заболеванию.

Новый подход в два раза лучше прогнозирует развитие диабета у новорожденных, чем старые методы. Он также прогнозирует появление у детей кетоацидоза – это симптом, когда в крови накапливаются опасные продукты недоращепления углеводов при дефиците инсулина. Профессор Уильям Хагопиан заявил, что это позволит начать лечение как можно раньше, при подозрении у младенца на развитие диабета.

Ученые не планируют останавливаться в своем исследовании, с помощью него они хотят найти способы ранней диагностики генетических расстройствах, таких как целиакия.

Minval.az