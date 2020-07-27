Уровень образования в Азербайджане должен соответствовать экономическому и промышленному развитию страны, заявил президент Ильхам Алиев.

«Образование должно согласовываться с экономическим и индустриальным развитием Азербайджана. Уже сейчас нам необходимо проводить анализ и знать, сколько нам нужно будет экономических и промышленных, а также гуманитарных специалистов. Необходимо проанализировать ситуацию и подготовить по данному вопросу конкретные предложения», — заявил И.Алиев в понедельник в рамках видеоконференции с новым министром образования Эмином Амруллаевым.

Глава государства также подчеркнул необходимость считаться с реалиями четвертой промышленной революции и заняться подготовкой кадров, отвечающих новым требованиям.

«Цифровизация и развитие современных технологий приводит к тому, что в ближайшее время у нас появятся ненужные профессии. И нет нужды готовить специалистов, чьи профессии станут неактуальными через несколько лет. В то же время появляются новые профессии, требующие новых навыков. Необходимо подготавливать кадры именно по этим специальностям. Необходимо планировать это прямо сейчас, иначе мы можем столкнуться с проблемами. Минобразования должно совместно с соответствующими структурами выразить свое мнение и подготовить необходимые предложения», — заявил глава государства.

Ильхам Алиев также подчеркнул необходимость развития профессионального образования, «которое является одним из основных направлений».

«У нас сегодня создано много профессионально-технических школ. Необходимо поощрять профтехобразование, чтобы у нас были необходимые кадры. Сегодня у нас сильно развиваются сельское хозяйство и туризм. Значит, нам необходимы училища по данным направлениям. Кроме этого необходимы учебные заведения, готовящие профессионалов в сфере менеджмента и различных технических специалистов», — цитирует Ильхама Алиева агентство Интерфакс.

Реформы, проводимые в стране в сфере образования необходимо углубить, заявил Ильхам Алиев.

«Образование должно развиваться в соответствии с общим развитием нашей страны и отвечать самым современным требованиям. В последние годы многое было сделано в этой области, образование всегда в центре внимания, и это естественно. Настоящее и будущее любой страны напрямую связано с образованием. Опыт развитых стран показывает, что уровень образования там высокий. Уровень образования во многом определяет и научно-технический прогресс. Поэтому уже 17 лет по моей инициативе в Азербайджане проводятся реформы по принципу превращения черного золота в человеческий капитал. Однако, реформы в сфере образования должны быть углублены», — заявил президент.

Президент сообщил, что процесс обновления материально-технической базы в сфере образования в большей степени завершен, осуществлена реконструкция или капремонт свыше 3500 школ.

«Подавляющее большинство ВУЗов в Азербайджане соответствуют современным стандартам. Тем не менее, вопросы, которые необходимо решить, должны быть реализованы и на это нельзя терять времени», — сказал глава государства.

В частности, по словам Алиева, в ближайшие два года должна быть завершена реализация проекта строительства модульных школ в горных и отдаленных деревнях. «Этот проект сейчас реализуется во многих отдаленных деревнях. Местные жители и дети очень довольны. Эта программа реализуется за счет госбюджета, поэтому, повторяю, ее она должна быть завершена в 2021-2022 годах», — заявил глава государства.

Кроме того, считает Алиев, необходимо предпринять дополнительные шаги для повышения уровня образования в Азербайджане.

«Позитивные тенденции в мире всегда должны быть приняты во внимание. Реформы в развитых странах должны быть глубоко проанализированы, а та часть, которая нам подходит, должна применяться в Азербайджане», — сказал он.

Помимо этого, президент отметил, что необходимо продолжить политику по открытию филиалов иностранных ВУЗов в Азербайджане.

«За короткое время в Азербайджане были открыты филиалы трех международных университетов. Считаю, что их число может быть гораздо больше, и этим вопросом будете заниматься вы напрямую»,- отметил Алиев, обратившись к Амруллаеву.

Minval.az