Массовая драка произошла в Москве на пересечении улиц Люблинской и Нижние Поля.

По информации Telegram-канала «ОПЕР Слил», конфликт, причина которого неизвестна, произошел между армянами и азербайджанцами в ночь на пятницу, 24 июля. Всего в нем участвовали около 30 человек. На место выезжали сотрудники Росгвардии.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве, после драки задержаны 13 человек. Одного из участников с резаной раной плеча доставили в больницу.

Minval.az