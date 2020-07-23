Ереван обеспокоен вероятным вмешательством Турции в противостояние Армении и Азербайджана. Об этом сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу France 24.

По словам министра, Армения не может игнорировать вероятность открытого вмешательства Турции в армяно-азербайджанский конфликт.

«Конечно, мы не можем воспринимать это безразлично. Это вызывает беспокойство»,- сказал Мнацаканян.

По словам армянского министра, Армения настаивает на принятии мер по снижению рисков столкновений, а также мониторинга и расследования нарушений режима прекращения огня, «однако Баку не настаивает на этом, в той же мере, что Ереван».

Мнацаканян утверждает, что Ереван стремится сформировать прочную основу для продвижения мирного процесса между двумя странами.

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