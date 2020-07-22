Принятие Палатой представителей Конгресса США поправок №99 и №296 в проект «Национального закона авторизации обороны» (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год является значительным продвижением азербайджанских позиций в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил сегодня экс-посол США в Азербайджане, бывший помощник госсекретаря по Южному Кавказу Мэтью Брайза.

Напомним, что, согласно тексту поправок, госсекретарь и глава Пентагона будут обязаны представить Конгрессу отчет о ситуации на оккупированных территориях на постсоветском пространстве и положении беженцев и внутренне перемещенных с этих территорий лиц. Среди стран, по которым должно быть проведено соответствующее исследование, значится Азербайджан, чьи 20% территорий оккупированы войсками Армении, а около 1 млн жителей были изгнаны с родной земли.

Как подчеркнул в первую очередь Мэтью Брайза, включение в поправку Азербайджана крайне важно в контексте нагорно-карабахского урегулирования. «Думаю, что Азербайджан был включен в этот список, потому что в Вашингтоне, по крайней мере в Конгрессе, люди все-таки пришли к выводу, что бои, начавшиеся 12 июля на армяно-азербайджанской границе, были инициированы Арменией», — цитирует его «Вестник Кавказа».

«Для сторонников Азербайджана в США это является огромным достижением. Дело в том, что армяно-американские лоббистские группы в Вашингтоне всегда очень настойчиво выступают против любого упоминания о Нагорном Карабахе как об оккупированном Арменией регионе или как об азербайджанской территории», — обратил внимание Мэтью Брайза.

«При этом я не стал бы утверждать, что Вашингтон становится более активным в продвижении урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Незаметно, чтобы этим вопросом хоть как-то занимался президент Трамп. Думаю, что по-прежнему им будет заниматься, в основном, Минская группа ОБСЕ», — добавил бывший помощник госсекретаря по Южному Кавказу.

Дипломат напомнил, что США в то же время остаются приверженными мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках Мадридских принципов. «США считают, что существует формула, позволяющая совместить международные принципы территориальной целостности государств и самоопределения народов – это и есть Мадридские принципы, в переговорах по которым я очень активно участвовал в 2006-2008 годах. Они были, в основном, согласованы президент Азербайджана Алиевым и в то время президентом Армении Саргсяном», — отметил он.

«Точка зрения США с тех пор осталась прежней: необходимо помочь обеим сторонам достичь взаимно согласованных рамок для окончательного мирного урегулирования, которое позволит поддерживать как территориальную целостность государств, так и самоопределение народов. Оно также должно быть основано на принципе неприменения первым силы и отсутствии угрозы применения силы. Эти три принципа являются ключевыми элементами Хельсинкского заключительного акта и поддерживаются США», — подчеркнул Мэтью Брайза.

В заключение экс-помощник госсекретаря по Южному Кавказу предупредил, что борьба за включение этой поправки в NDAA еще не завершена. «Правительство Армении и армяно-американские организации будут очень активно лоббировать исключение упоминания об Азербайджане из поправки, и пока я не могу сказать наверняка, насколько сильным и успешным будет сопротивление проазербайджанских и протурецких групп в Вашингтоне», — указал дипломат.

Minval.az