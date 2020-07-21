У всех добровольцев Сеченовского университета, которые испытали на себе вакцину от нового типа коронавируса COVID-19, выработался иммунитет. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук отметила, что «первая защита» выработалась у добровольцев через несколько дней.

«У всех добровольцев иммунитет был… Это индивидуальная реакция на введение вакцины, но обычно это составляет несколько дней», — сказала Смолярчук.

Она добавила, что максимальный иммунитет вырабатывается спустя три недели. По ее словам, при доказательстве эффективности вакцины будут проведены более масштабные испытания, которые позволят выявить, насколько долго держится иммунитет к COVID-19.

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