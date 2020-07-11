Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего канала на YouTube высмеял появившуюся в СМИ информацию о том, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен подать на него в суд за разглашение результатов экспертизы.

«Ну понятно. Только непонятно, что именно нельзя делать. То есть, это что — ложь? Это ненастоящий документ?» — поинтересовался журналист во время трансляции. Он задался вопросом, в чем заключается проблема.

После этого телеведущий обратился к адвокату семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинскому с вопросом, не будет ли юрист «кидать в него камень», когда ведущего «поведут под руки сотрудники правоохранительных органов в тюрьму по заявлению гражданина Пашаева».»Нет, Владимир, мы все вас будем защищать», — ответил Добровинский.

Ранее Пашаев рассказал, что попросил следователя возбудить дело по статье 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного следствия» против телеведущего Владимира Соловьева, который показал заключение эксперта по делу о смертельном ДТП. Из документа следует, что за рулем в момент аварии находился Ефремов.

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