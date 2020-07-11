Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла распространившуюся информацию в СМИ, что она якобы ждет ребенка от украинского президента. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

Ранее различные СМИ сообщили, что между Мендель и Зеленским якобы существует роман, и женщина беременна от главы государства. При этом украинский «24-й канал» при упоминании данной информации ссылается на основателя политического движения в поддержку бывшего президента Петра Порошенко Романа Реведжука.

По словам Мендель, каждый фейк имеет имя, и упомянутые в статье украинского канала имена она назвала топ-фейкторговцами современности.

Она также призвала в опубликованном видеообращении уважать других и себя.

Minval.az