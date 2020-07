View this post on Instagram

7 июля посетила палаточный лагерь, развернутый для граждан Азербайджана, где по поступившей информации находились маленькие дети. В условиях чрезвычайной жары и угрозы инфицирования это могло быть очень опасно. В лагере оказались 5 детей и беременная женщина, причем один из детей перенес тяжелую операцию и трепанацию черепа! Рада сообщить, что оперативно удалось организовать их отправку домой в Азербайджан. Надеюсь, все будет хорошо и состояние здоровья малышей не ухудшится, а будущая мамочка благополучно родит. Спасибо сотрудникам Росгвардии, МЧС, главе Дербентского района и всем, кто помогает этим людям в такой тяжелый момент.