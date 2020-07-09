Пятеро маленьких детей и беременную женщину, находившихся во временном лагере для граждан Азербайджана в Дагестане, удалось вернуть на родину. Об этом в своем Instagram сообщила уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова.
«Посетила палаточный лагерь, развернутый для граждан Азербайджана, где, по поступившей информации, находились маленькие дети. В условиях чрезвычайной жары и угрозы инфицирования это могло быть очень опасно. В лагере оказались пять детей и беременная женщина, причем один из детей перенес тяжелую операцию и трепанацию черепа. <…> Оперативно удалось организовать их отправку домой в Азербайджан», — написала Ежова.
Она уточнила, что помощь в отправке детей и будущей мамы в Азербайджан оказали сотрудники Росгвардии, МЧС, а также власти Дербентского района.
Временный лагерь для граждан Азербайджана, ожидающих отправки через закрытую из-за пандемии коронавируса границу, развернут вблизи села Куллар Дербентского района. По данным и. о. главы района Фуада Шихиева, отправки домой в настоящее время ожидают более 500 азербайджанских граждан.
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7 июля посетила палаточный лагерь, развернутый для граждан Азербайджана, где по поступившей информации находились маленькие дети. В условиях чрезвычайной жары и угрозы инфицирования это могло быть очень опасно. В лагере оказались 5 детей и беременная женщина, причем один из детей перенес тяжелую операцию и трепанацию черепа! Рада сообщить, что оперативно удалось организовать их отправку домой в Азербайджан. Надеюсь, все будет хорошо и состояние здоровья малышей не ухудшится, а будущая мамочка благополучно родит. Спасибо сотрудникам Росгвардии, МЧС, главе Дербентского района и всем, кто помогает этим людям в такой тяжелый момент.