Власти Казахстана опровергли появившиеся слухи о «распылении вируса» с вертолетов.

В начале июля в сети появилось видео, на котором с вертолетов распыляется некое вещество. Предположительно, кадры были сняты в Шымкенте и Мангистауской области. Некоторые пользователи решили, что таким образом с воздуха проводят обработку растений от насекомых или микробов. Другие предположили, что с вертолета распыляли вирусы, сообщает Nur.kz.

В Минобороны заявили, что вертолеты участвовали в еженедельных учениях, а неизвестным веществом оказалась вода для пожаротушения. Глава Шымкента Мурат Айтенов, в свою очередь, заявил, что поражен наивностью казахстанцев и не понимает, как можно верить в распыление вирусов. Он призвал не поддаваться на провокации и не верить всему, что пишут в интернете.

Minval.az