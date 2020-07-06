Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАПК) объявило о запуске мониторинга за образом жизни чиновников и депутатов на соответствие сведениям, указанным в их декларациях, сообщила пресс-служба НАПК.

«Отныне Украина — среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник зарабатывает 10 тысяч и ездит на Mercedes, теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства», — приводит слова главы НАПК Александра Новикова сайт пресс-службы агентства.

Отмечается, что во время мониторинга будет проверяться информация об объектах, которые используются, но не указаны в декларации. Также будут учитываться сведения о полученных подарках и приобретении объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

«Это поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали достаточно скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников и тому подобное», — добавили в агентстве.

В случае, если НАПК установит несоответствия, это станет основанием для проведения полной проверки декларации. Сведения о нарушениях агентство будет передавать в правоохранительные органы.

В агентстве уточнили, что проведение мониторинга образа жизни предусмотрено украинским законодательством, однако на практике данные меры не осуществлялись.

Minval.az