Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал «360» появившиеся в СМИ слухи о том, что защита будет отстаивать в суде версию об эпилепсии у артиста.

Юрист назвал эту информацию «глупостью и чушью», подчеркнув, что она не соответствует действительности.

«Я не знаю, кто писал. Наверное, у него настолько фантазия развита. Если он будет романы писать, я уверен, его книгу будут раскупать», — цитирует его телеканал.

Пашаев отметил, что в аварии с участием Ефремова погиб человек и, как бы ни чувствовал себя артист во время инцидента, «есть ДТП и есть труп».

Юрист добавил, что не может заранее раскрывать линию защиты и не работает на публику.

«Я не шоумен, который к определенным людям ходит с утра до вечера, по телеканалам бегает», — сказал он.

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