С воскресенья, 5 июля, в Баку, Абшеронском районе, Сумгайыте и т.д. и до 20 июля продлевается работа системы выхода граждан из дома по SMS-разрешениям.

Об этом говорится в сообщении ASAN Xidmət.

На короткий номер 8103 нужно послать СМС-сообщение следующей формы:

— С цифрой 1 – для обращения за разрешением покинуть место жительства (или место пребывания) для получения безотлагательной или плановой медицинской помощи в пределах города или района.

Время получения медпомощи учитывается по отметке врача на соответствующей справке и при необходимости справка представляется сотрудникам полиции.

Время разрешения – 2 часа.

— С цифрой 2 — для обращения за разрешением покинуть место жительства (или место пребывания) для покупки пищевых продуктов, лекарств, получения государственных, банковских, почтовых и прочих услуг, для того, чтобы провести время на открытом воздухе.

Разрешение выдается раз в сутки на 2 часа.

В SMS-обращении за разрешением нужно указать серию и номер удостоверения гражданина Азербайджана, например — 2 AZE 1111111, где 2 – цифра обращения, а далее идут серия и индекс удостоверения личности.

Также подробно описано, как водителям с 5 июля выезжать из дома по SMS-разрешениям на личных автомобилях.

В SMS-обращении за разрешением им необходимо указать серию и номер удостоверения гражданина Азербайджана, а затем – госномер автомобиля.

Например — 2 AZE 1111111 90TT010, где 2 – цифра обращения, и далее идут серия и индекс удостоверения личности, после чего — госномер автомобиля. Первая часть сообщения должна печататься с пробелами, госномер – слитно.

Госномер будет считываться специальными техническими средствами Дорожной полиции автоматически.

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