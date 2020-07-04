Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны Абдулманапа Нурмагомедова, отца российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Фрагмент траурного мероприятия опубликован в Instagram-аккаунте news095.
Руководитель Чеченской республики выразил соболезнования присутствующим, в том числе сыну умершего. Похороны прошли в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, где жил Нурмагомедов. На прощальной церемонии, помимо Кадырова, присутствовали родственники и спортсмены из Москвы.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поблагодарил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, прибывшего на похороны Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
«Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все, что было в наших силах, мы сделали… а это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы», — сказал Нурмагомедов на видео, опубликованном на странице портала News095 в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Глава ЧР Рамзан Кадыров вчера ночью, в сопровождении своих ближайших соратников посетил Кироваул РД, что бы почтить память и выразить соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова. Кадыров отметил, всеобщее уважение, которое имел Абдулманап и его большие заслуги в развитии спорта. Он сказал, что с первых дней были на связи с родственниками и очень надеялись на его скорейшее выздоровление. Хабиб Нурмагомедов поблагодарил Кадырова, за визит и почтение к своему отцу. Также он выразил благодарность за помощь, которую Кадыров оказал в переводе его отца в Московскую клинику и дальнейшее лечении. «Предначертанное Всевышним не изменить, на все его воля! Хвала Аллаху» сказал Хабиб Нурмагомедов. Пусть Аллах простит все его грехи и обрадует раем! #абдулманапнурмагомедов #хабибнурмагомедов #кадыров #кироваул #похороны #соболезнование