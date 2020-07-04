Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны Абдулманапа Нурмагомедова, отца российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Фрагмент траурного мероприятия опубликован в Instagram-аккаунте news095.

Руководитель Чеченской республики выразил соболезнования присутствующим, в том числе сыну умершего. Похороны прошли в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, где жил Нурмагомедов. На прощальной церемонии, помимо Кадырова, присутствовали родственники и спортсмены из Москвы.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поблагодарил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, прибывшего на похороны Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

«Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все, что было в наших силах, мы сделали… а это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы», — сказал Нурмагомедов на видео, опубликованном на странице портала News095 в Instagram.

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