Началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна в формате видеоконференции.

Встреча проходит с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шафером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком.

Happening now: The video-conference between FM Elmar Mammadyarov & FM Zohrab Mnatsakanyan w/ participation of @OSCE MG co-chairs Igor Popov🇷🇺, Stéphane Visconti🇫🇷 & Andrew Schofer🇺🇸, as well as personal representative of the OSCE Chairman-in-Office Andrzej Kasprzyk has started.

— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) June 30, 2020