Наемники Хафтара заживо сжигают пленных или закапывают живьем, заявил глава МВД Ливии Фетхи Башаги.

В заявлении, размещенном на странице штаба операции «Вулкан гнева» (проводит Правительство национального согласия (ПНС) Ливии) в Facebook, говорится, что ливийские силовики задокументировали зверские преступления незаконных вооруженных группировок с востока Ливии в городе Тархуна к юго-востоку от Триполи.

«В Тархуне нашли печь, в которой предположительно заживо сжигали пленных. В этом же районе обнаружено несколько массовых захоронений. По информации местных жителей, десятки заключенных были захоронены здесь заживо», — цитирует министра «Анадолу».

Башага призвал привлечь к международному суду наемников и самого Халифу Хафтара.

По словам министра, ведется жесткая борьба с проявлениями преступности, пресекаются любые попытки мародерств.

«Ливийцы не примут участия Хафтара в будущем Ливии. Никто не должен пытаться скрыть преступления сторонников Хафтаром»,- подчеркнул глава МВД ПНС.

Ливийская армия 25 марта начала операцию «Буря мира».

В рамках операции 3 июня был обеспечен контроль над всей территорией провинции Триполи, а 5 июня – контроль над городом Тархуна.

Кроме того, ливийская армия установила контроль над всеми прибрежными городами, авиабазой «Ватийя» и районом Западных гор.

Minval.az