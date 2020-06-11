Бывший сотрудник генконсульства США в Стамбуле, гражданин Турции Метин Топуз приговорен к восьми годам и девяти месяцам тюремного заключения за шпионаж и связь с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает газета Milliyet.

Отмечается, что Топуз отверг обвинения и потребовал оправдания. Суд Стамбула постановил оставить Топуза под стражей для отбывания дальнейшего срока.

Топуз был арестован в октябре 2017 года. После того как правительство США выразило глубокую обеспокоенность арестом Топуза, посчитав выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими партнерские отношения с Турцией, между двумя странами произошел визовый кризис. Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.

Согласно обвинительному заключению, Топуз имел тесные контакты с бывшими сотрудниками турецких правоохранительных органов, которых Анкара считает причастными к организации Гюлена. Ее в Турции называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов) и обвиняют в причастности к попытке переворота в июле 2016 года.

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