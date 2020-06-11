Армения терпит очередное сокрушительное поражение на дипломатическом фронте — на сей раз в стенах Европарламента. Представители этого уважаемого института четко и однозначно высказались за урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках международно признанных границ Азербайджана и еще назвали происходящее в Карабахе его «незаконной оккупацией».

Напомним, о чем речь. По ту сторону линии фронта уже с прошлого года идут разговоры о строительстве новой автомагистрали из Кафана, переименованного в Капан, в оккупированный Карабах — через Губадлы и Джебраил. На днях эти планы озвучил новоназначенный карабахский «гауляйтер» Араик Арутюнян.

Реакция Европарламента последовала незамедлительно. Как указывается в

совместном Заявлении, подписанном со стороны докладчиков Европарламента (ЕП) по Азербайджану и Армении, а также сопредседателем Комитета Парламентского Сотрудничества ЕП с Азербайджаном, Грузией и Арменией, «мы поддерживаем проекты, способствующие региональному сотрудничеству, связям и межличностным контактам в Восточном партнерстве», но «решение о строительстве этой магистрали было принято без согласия компетентных органов Азербайджана – в нарушение норм международного права. Кроме того, это может символически закрепить НЕЗАКОННУЮ ОККУПАЦИЮ НАГОРНОГО КАРАБАХА И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ РАЙОНОВ (выделено нами — Minval.az). Поэтому мы очень сожалеем об этой инициативе». Высказавшись в поддержку посреднических усилий МГ ОБСЕ, Европарламент продолжает: «Для того чтобы это посредничество имело шансы на успех, мы призываем власти Армении и Азербайджана усилить свою добросовестную приверженность переговорам о мирном урегулировании конфликта В ПРЕДЕЛАХ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫХ ГРАНИЦ АЗЕРБАЙДЖАНА (выделено нами — Minval.az)”. Более того, знающие наблюдатели напоминают: среди подписантов — экс-президент Эстонии М.Кальюранд.

Здесь огромное поле для комментирования. Во-первых, Европарламент впервые столь четко и однозначно выступает за урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в пределах международно признанных границ Азербайджана — одно только это означает серьезный успех азербайджанской дипломатии и оглушительный провал армянской. Во-вторых, использовал термин «незаконная оккупация Нагорного Карабаха и прилегающих районов», разбив одним ударом надежды Иревана назвать агрессию и оккупацию «самоопределением» или еще как-нибудь. В-третьих, ЕП «уравнял в статусе» Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы, что очень сильно бьет по надеждам Иревана заполучить этакие «международные гарантии» особого статуса для Ханкенди. О том, какие еще год назад у ереванского политического «бомонда» были надежды «дорого продать» на европейской арене свое митинговое «дымб-дымб-ху» и выдать его за самую что ни на есть настоящую демократию и «европейскую ориентацию», сегодня неудобно даже вспоминать. Армения не просто теряет очки — она переживает настоящую «дипломатическую катастрофу». Причем, словно в насмешку, как раз в те дни, когда пропашиняновским пропагандистам «спустили» распоряжение трещать во всю мощь тренированных голосовых связок об «успехах» армянской дипломатии. Только вот успехов не просматривается.

И самое главное, речь идет о новых трендах в европейской политике. Где теперь принцип неприкосновенности границ и уважения территориальной целостности получает куда больший «вес», чем это было еще недавно. Но самое главное, заявление Европарламента стало еще одним красноречивым подтверждением тех трендов в европейской политике, которые были продемонстрированы еще в заявлении Совета ЕС по «Восточному партнерству». Европа не просто придает большее значение поддержке территориальной целостности стран-участниц ВП — она избавляется от «двойных стандартов» в отношении региональных конфликтов на постсоветском пространстве. И все это азербайджанская дипломатия может с полным основанием записать себе в актив. И вот это уже коренным образом меняет расстановку сил на региональной дипломатической арене.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az